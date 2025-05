Isola dei Famosi: contatti da Wanna Marchi a Moreno

L'inviato non sarà più Alvin e ci saranno anche novità in studio per gli opinionisti

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi scalda i motori per la partenza prevista per gennaio sempre con alla conduzione Alessia Marcuzzi. Il settimanale Chi anticipa le prime indiscrezioni sul cast. Tra i concorrenti il settimanale segnala anche il nome del "rapper Moreno, mentre in queste ore sta sciogliendo i dubbi lo schermidore Aldo Montano". E poi "un tris di affascinanti bionde: Nathalie Caldonazzo, Justine Mattera e Anna Falchi. E' molto piaciuto il provino di Vera Gemma così come quello di Wanna Marchi e della figlia Stefania (ma per la Marchi bisogna vedere se supererà la sua la fobia per l'acqua). Previsti anche Marco Columbro e Gigi e Andrea, mentre Alessia Marcuzzi vorrebbe nel cast anche un sacerdote, don Davide Banzato reso popolare dalla trasmissione di Rete4 "La strada dei miracoli". Sempre secondo Chi, "potrebbero anche esserci due super naufraghi: Diego Armando Maradona (che però avrebbe chiesto un budget esorbitante) e Alberto Tomba".

Novità in vista in studio: con Alessia Marcuzzi "non ci saràla coppia Mara Venier-Alfonso Signorini. Il direttore di Chisarà impegnato su altri fronti, mentre Mara non ha ancora decisose confermare o meno la sua partecipazione. Ancora ignoto ilnome del futuro, o dei futuri opinionisti sembra peròdefinitivamente tramontata la candidatura di Vladimir Luxuria".



Alvin non sarà più l'inviato. Al suo posto si era parlato di Rocco Siffredi, ma la sua candidatura sarebbe tramontata. "Con tutta probabilità - anticipa Chi - sela giocheranno un bello delle fiction, in pole position GiulioBerruti, oppure uno dei protagonisti del GF vip, StefanoBettarini, se riuscirà a superare le perplessità di chi, neipiani alti di Mediaset, non ha ancora digerito la 'lista dellaspesa' che l'ex calciatore ha fatto durante il reality".

