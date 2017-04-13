Isola dei Famosi, Raz Degan trionfatore assoluto

Ha battuto il modello Simone Susinna con l'89% dei voti

Il vincitore annunciato Raz Degan alla fine ha trionfato davvero all'Isola dei Famosi. Per il pubblico da casa con l'89% delle preferenze Degan ha meritato la vittoria sul modello Simone Susinna. Medaglia di bronzo per Eva Grimaldi. La Finale dell'Isola è stata seguita su Canale 5 dal 24.6% di share e 4.253.000 telespettatori. Il momento della vittoria di Raz Degan ha toccato il 50% di share.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti