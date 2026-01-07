Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione

Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione

Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione Photo Credit: AnsaFoto.it/Carlo Ferraro

Alberto Ciapparoni

07 gennaio 2026, ore 16:50

A dicembre si accentua il ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Il "carrello della spesa" passa da +1,5% di novembre a +2,2. Mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto vanno da +2,0% a +2,2%

Nel terzo trimestre del 2025 i conti delle amministrazioni pubbliche mostrano un peggioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre per famiglie e imprese emergono segnali contrastanti: aumenta il reddito disponibile e torna a salire la propensione al risparmio, ma si riduce la quota di profitto delle società non finanziarie.

Le amministrazioni pubbliche

Secondo i dati dei Conti trimestrali dei settori istituzionali pubblicati da ISTAT, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil si è attestato al -3,4%, in aumento rispetto al -2,3% registrato nel terzo trimestre del 2024. Resta positivo il saldo primario, cioè l'indebitamento al netto degli interessi passivi, ma con un'incidenza sul Pil scesa allo 0,4% dall'1,6% di un anno prima. Positivo anche il saldo corrente, pari all'1,3% del Pil, sebbene in calo rispetto al 2,2% dello stesso trimestre del 2024. Sul fronte fiscale, la pressione fiscale si è attestata al 40,0%, in diminuzione di 0,8 punti percentuali su base annua, un dato che segnala un alleggerimento del prelievo complessivo rispetto allo scorso anno.

Le famiglie

Per quanto riguarda le famiglie, il quadro appare più favorevole. Nel terzo trimestre il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è cresciuto del 2,0% rispetto al trimestre precedente, a fronte di un aumento dei consumi più contenuto (+0,3%). Questo divario si riflette in un rafforzamento della propensione al risparmio, stimata all'11,4%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Tenendo conto di una variazione contenuta del deflatore implicito dei consumi (+0,2%), il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto dell'1,8% congiunturale. Diversa la dinamica per le imprese. La quota di profitto delle società non finanziarie è stimata al 42,3%, in calo di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, segnalando una compressione della redditività. In lieve miglioramento, invece, il tasso di investimento, che si attesta al 22,8%, in aumento di 0,1 punti percentuali.

Inflazione

Capitolo-inflazione, nel mese di dicembre 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell'1,2% su base annua (dal +1,1% del mese precedente) tornando al livello di ottobre. 'Nella media 2025, i prezzi al consumo risultano cresciuti dell'1,5% rispetto all'anno precedente, in accelerazione in confronto al dato registrato nel 2024 (+1,0%)', commenta l'Istat. In aumento nel cosiddetto carrello della spesa, che torna dunque a correre, soprattutto i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona.

 

Argomenti

consumi
famiglie
imprese
inflazione
Istat
risparmio

Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni

Mostra tutti
  • Groenlandia, l’Unione europea risponde a Trump: “L’Artico non si tocca”. Ma il presidente americano insiste

    Groenlandia, l’Unione europea risponde a Trump: “L’Artico non si tocca”. Ma il presidente americano insiste

  • Politica: il 2025 è stato l’anno di Giorgia Meloni, il 2026 sarà quello della riforma della giustizia

    Politica: il 2025 è stato l’anno di Giorgia Meloni, il 2026 sarà quello della riforma della giustizia

  • Manovra, l’annuncio del ministro dell’Economia Giorgetti: “Stop all’aumento dell’età pensionabile dal 2027”

    Manovra, l’annuncio del ministro dell’Economia Giorgetti: “Stop all’aumento dell’età pensionabile dal 2027”

  • Manovra, alla fine con le novità un testo da 22 miliardi. Domani il via libera definitivo con il sì della Camera

    Manovra, alla fine con le novità un testo da 22 miliardi. Domani il via libera definitivo con il sì della Camera

  • Governo, sui social il ministro della Cultura Giuli registra +500%, Giorgetti e Schillaci restano a-social

    Governo, sui social il ministro della Cultura Giuli registra +500%, Giorgetti e Schillaci restano a-social

  • Agcom, contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve: tre cifre per identificare il chiamante

    Agcom, contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve: tre cifre per identificare il chiamante

  • Governo, Meloni in Parlamento ribadisce: no ai soldati italiani in Ucraina. Ma rimane il nodo degli asset russi

    Governo, Meloni in Parlamento ribadisce: no ai soldati italiani in Ucraina. Ma rimane il nodo degli asset russi

  • Manovra economica: al Senato il governo la riscrive, ma le opposizioni insorgono: “Ci serve più tempo”

    Manovra economica: al Senato il governo la riscrive, ma le opposizioni insorgono: “Ci serve più tempo”

  • Quirinale, il Presidente Mattarella: “Inammissibile che la Russia voglia riscrivere i confini con la forza”

    Quirinale, il Presidente Mattarella: “Inammissibile che la Russia voglia riscrivere i confini con la forza”

  • Sciopero generale, Landini (Cgil): “Andremo avanti fino alla vittoria”. Ma Salvini: “Disagi limitati”

    Sciopero generale, Landini (Cgil): “Andremo avanti fino alla vittoria”. Ma Salvini: “Disagi limitati”

Bancomat e pagamenti POS in tilt: 24 ore da incubo in Italia. Ecco cosa è accaduto

Bancomat e pagamenti POS in tilt: 24 ore da incubo in Italia. Ecco cosa è accaduto

Il disservizio ha avuto un forte impatto sull'economia con i pagamenti bloccati per molte ore

La prima casa? Un sogno quasi irrealizzabile per un milione di giovani. Ecco cosa emerge dall'ultimo studio

La prima casa? Un sogno quasi irrealizzabile per un milione di giovani. Ecco cosa emerge dall'ultimo studio

Solo il 40% dei Millennials di età compresa tra i 29 e i 39 anni è riuscito a comprare la prima casa

Rapporto mensile dell'Abi: a marzo in calo i tassi sui mutui, sono scesi al 3,14%

Rapporto mensile dell'Abi: a marzo in calo i tassi sui mutui, sono scesi al 3,14%

Il rallentamento della crescita economica sta contribuendo a mantenere bassa la domanda di prestiti, ma a marzo di quest'anno non si sono registrati tassi di variazione negativi