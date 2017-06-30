Istat, in rialzo redditi e consumi delle famiglie

Redazione Web

30 giugno 2017, ore 12:01 , agg. alle 14:52

Ma la pressione fiscale resta alta

Nel Primo trimestre del 2017 i redditi delle famiglie e i consumi sono aumentati. Su base annua il rialzo è stato rispettivamente del 2,4 e del 2,6 %, i dati migliori dal 2011. Ma la pressione fiscale resta alta. Sono i dati diffusi dall'Istat.
Italiani più benestanti nei primi tre mesi dell’anno: il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell’1,5% rispetto al periodo precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,3%. Lo rileva l’Istat . In un anno l’incremento è ancora più consistente, + 2,4% per il reddito e + 2,6% per la spesa. Era dal 2011 che non si verificava un aumento tendenziale così consistente. Anche la propensione al risparmio delle famiglie nel primo trimestre è cresciuta sensibilmente di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente mentre la pressione fiscale va al 38,9% portandosi agli stessi livelli di due anni fa. Il deficit e' al 4,3%, il valore più basso da 17 anni.

