Istat, nel 2018 almeno un occupato in 81,7% famiglie

In Italia le famiglie con almeno un occupato nel 2018 sono risultate 15.374.000, rappresentando l'81,7% del totale di quelle con almeno un componente tra i 15 e i 64 anni (18.823.000). Con questo dato viene quasi recuperato il livello pre-crisi, 82,3% nel 2008, grazie all'andamento positivo del Nord. E' quanto rende noto l'Istat. Nel dettaglio, le famiglie formate da due o più persone e un solo occupato ammontano a 5.697.000, mentre le persone in età lavorativa che vivono sole sono occupate nel 74,6% dei casi, in cerca di lavoro nel 12,6%. Tra le coppie con figli (con la madre tra i 25 e i 64 anni) sono tre le tipologie più diffuse: solo il padre occupato a tempo pieno (32,4%); entrambi i genitori lavorano a tempo pieno (27,5%); padre occupato full-time e madre occupata part-time (16,0%). Il recupero dei livelli pre-crisi è avvenuto in tutte le regioni del Nord, mentre ancora non si è realizzato nel Mezzogiorno. Tra le regioni meridionali le quote più basse sono stimate in Calabria (67,6%) e in Sicilia (67,9%), dove si registrano anche le distanze più marcate rispetto al 2008 (-5,2 e -4,7 punti percentuali).