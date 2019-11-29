Istat, ottobre 2019, disoccupazione in calo (9,7%), crescono occupati

Tra i giovani il tasso di senza lavoro si riduce al 27,8%

Ad ottobre disoccupazione in calo e occupazione in crescita. Secondo gli ultimi dati dell'Istat, infatti, il tasso di senza lavoro si è portato al 9,7%, registrando un calo di 0,2 punti percentuali. In calo anche il dato tra i giovani: tra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupazione si riduce al 27,8%. Su base mensile il calo è di 0,7 punti percentuali, su base annua di 4,8 punti. A ottobre 2019 gli occupati crescono di 46 mila unità (+0,2%) rispetto a settembre e di 217 mila unità su base annua (+0,9%). Il tasso di occupazione sale al 59,2%. Istat commenta così i dati: "Dopo la crescita dell'occupazione registrata nel primo semestre dell'anno e il picco raggiunto a giugno, a partire da luglio l'andamento risulta altalenante, e nel mese di ottobre torna al livello massimo registrato quattro mesi prima, con un aumento rispetto a settembre, dovuto in particolare alla crescita dei lavoratori indipendenti; contestualmente si registra una diminuzione della disoccupazione e un aumento dell'inattività. Nel confronto trimestrale, l'occupazione risulta stabile mentre nell'arco dell'anno si mantiene in crescita".

