Istat, spesa della famiglie ferma a 2.571 euro nel 2018

Il 50% delle famiglie residenti in Italia ha speso nel 2018 una cifra non superiore a 2.153 euro al mese, rimasta invariata rispetto ai 2.154 euro del 2017. E' di 5 a 1 il rapporto tra la spesa delle famiglie più abbienti e di quelle meno abbienti. Quelle più ricche, quindi, spendono cinque volte di più di quelle povere. Anche la composizione della spesa non vede grandi cambiamenti rispetto al 2017: è ancora l'abitazione ad assorbire la quota più rilevante (35,1% della spesa totale, 903 euro. Segue la spesa per prodotti alimentari e bevande analcoliche (18%, 462 euro contro i 457 del 2017) e quella per trasporti (11,4%, 292 euro). Nel carrello della spesa si registrano aumenti per le carni (98 euro mensili, +4% di spesa rispetto all'anno precedente), i pesci e i prodotti ittici (41 euro mensili, +3,4% sul 2017) e per caffè, tè e cacao (15 euro, +5%). Diminuisce invece, con la trasformazione delle abitudini alimentari, la spesa per zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi (19 euro mensili, -2,6% sul 2017). Tra le altre tipologie di spesa figurano beni e servizi, ricettivi e di ristorazione, spettacoli e cultura, servizi sanitari e salute, abbigliamento e calzature.