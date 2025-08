Istituita la prima cattedra universitaria di Storia del calcio

E' dedicata alla Storia del calcio la prima e unica cattedra italiana istituita presso l'Università telematica San Raffaele affidata al giornalista Alessandro Alciato, inviato di Sky Sport e autore di numerosi libri sul calcio e sui suoi protagonisti. Ormai identificato come 'Università del Calcio', il corso di laurea triennale in 'Scienze Motorie Curriculum Calcio' dell'ateneo San Raffaele con sede principale a Roma, nato nel 2016 in collaborazione con l'Associazione Italiana Calciatori, implementa l'offerta formativa puntando ancora su qualità e professionalità. Le esperienze di tanti grandi campioni del passato diventano oggi materia di studio. Nel percorso didattico, verranno infatti approfondite le esperienze di alcuni ex-calciatori, in particolare, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini e Siniša Mihajlović, che daranno un loro contributo didattico al corso mettendo a disposizione degli studenti il loro percorso personale.