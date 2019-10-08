Italia e Turkish Airlines: un legame che dura da 60 anni

Italia e Turkish Airlines: un legame che dura da 60 anni

Italia e Turkish Airlines: un legame che dura da 60 anni

Redazione Web

08 ottobre 2019, ore 18:40

Italiani sempre più interessati alle rotte che passano per il nuovo e moderno aeroporto di Istanbul, la cui torre di controllo è stata disegnata da Pininfarina

L’Italia è un mercato importante e in crescita per Turkish Airlines e per il nuovo e gigantesco aeroporto di Istanbul, dal quale oggi transitano 70 milioni di passeggeri all’anno, con l’obiettivo di arrivare a 150 milioni.
È quanto è emerso nel corso del Corporate Club, la convention della compagnia di bandiera turca dedicata alle aziende clienti, tra le quali spiccano imprese italiane, specie emiliano romagnole e lombarde. Non a caso Turkish è sponsor del TTG, la fiera dedicata al turismo in programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre. Nel 2018 la Turkish Airlines ha trasportato 1,6 milioni di passeggeri dall’Italia con un incremento dell’8% a cui corrisponde un aumento significativo delle frequenze delle rotte da Napoli (da 10 a 14 voli settimanali) e da Bologna (da 14 a 18 voli settimanali), mentre da gennaio è stata reintrodotta la rotta Ankara – Roma.
Inoltre, Turkish Airlines ha esteso il servizio “premium stopover Istanbul”: agli ospiti italiani che viaggiano attraverso il suo hub con uno scalo superiore alle 20 ore viene offerto il pernottamento gratuito per esplorare la città: 1 notte in hotel 4* per i passeggeri in Economy, 2 notti in hotel 5* per la Business Class. Dall’Italia, il servizio è disponibile per i passeggeri che viaggiano verso Nord, Centro e Sud America, Cina, Malesia, India, Thailandia, Giappone, Russia, Emirati Arabi Uniti, Israele, Egitto, Oman, Libano, Sri Lanka, Sudafrica, Giordania e Corea del Sud.  
Il 2019 tra l’altro è un anno molto importante per Turkish Airlines, in quanto festeggia il 60° anniversario di attività in Italia, da cui opera collegamenti giornalieri da 8 città verso l’Istanbul Airport. Un legame, quello con l’Italia sugellato dal fatto che il designer italiano Ettore Bilotta ha disegnato le nuove divise del personale, mentre la torre di controllo del nuovo aeroporto di Istanbul è stata disegnata dall’italiana Pininfarina.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

    Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

  • Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

    Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

  • Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

    Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

  • Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

    Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

  • Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

    Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

  • Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

    Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

  • Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

    Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

  • Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

    Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

  • Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

    Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

In uno studio di Coldiretti la nuova tendenza per Halloween 2025, è boom dello zuccaturismo

In uno studio di Coldiretti la nuova tendenza per Halloween 2025, è boom dello zuccaturismo

In tutta Italia è esplosa la febbre per la moda, arrivata dagli Stati Uniti per questa festa di Ognissanti, che unisce natura, creatività e gusto

Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

Risalgono le grandi città metropolitane. Roma sale di 13 gradini rispetto all’edizione 2024 arrivando 46 ª. Il Sud rimane in coda con Cagliari al 39° posto prima provincia meridionale per piazzamento e Reggio Calabria ultima classificata

"Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena

"Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena

Cinque camere da letto, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo, studio personale, terrazzi con barbecue, balconi per un totale di 285 metri quadrati più 51 del box