Italia-Germania a San Siro un'amichevole di lusso

Test di crescita per l’Italia, che vuole vendicare l’eliminazione da Euro 2016

Ha ragione Ventura: quella con la Germania è sempre una partita di cartello, mai può essere considerata una semplice amichevole. Il commissario tecnico ha candidamente ammesso che avrebbe preferito un avversario più morbido dei tedeschi campioni del mondo, per continuare i suoi esperimenti tattici senza correre il rischio di figuracce. A San Siro verrà momentaneamente accantonato il 4-2-4, il modulo molto offensivo provato in Liechtenstein. Questo perché non si vogliono mandare allo sbaraglio i giocatori e la nuova idea di gioco. Nel comporre la formazione, Ventura deve barcamenarsi tra l’esigenza di non spremere i soliti noti (il campionato incombe e le società rumoreggiano) e la voglia di non snaturare troppo la squadra in un appuntamento di così alto profilo. Quindi al fianco di qualche giovane da testare ci saranno anche titolari collaudati come Buffon, Bonucci, Verratti e il nuovo goleador Belotti. Anche per la Germania ci saranno in campo alcune seconde linee.

(Foto: FIGC.it)

