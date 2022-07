Italia rovente, bollino rosso in 9 città, domani in 14 e venerdì in 16

Paventano " seri rischi la salute umana ", con " possibili danni a organi vitali e cervello ", gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima) . Un serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. I medici spiegano che tra i problemi che le temperature eccessivamente elevate possono provocare ci sono disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti".

Si boccheggia, letteralmente, durante il giorno e si trascorrono notti insonni a causa del caldo e dell’afa portato dall’anticiclone nord africano. Prepariamoci a vivere temperature in aumento fino all’inizio della prossima settimana . Una breve tregua verso il 27 luglio quando, secondo gli esperti, sono in arrivo temporali in particolare nelle regioni settentrionali e centrali, sugli appennini, che ci faranno respirare. Ma durerà pochi giorni e lascerà il posto a una nuova ondata di calore, forse peggiore di quelle vissute fin qui.

MORSA DI CALDO SULL'EUROPA, IN ITALIA E' ALLARME INCENDI

Il caldo torrido ha causato anche ieri morti e vasti incendi in tutta Europa. In Italia un rogo di grande estensione ha interessato la zona del Carso, costringendo alla chiusura temporanea di tratti di autostrada ed evacuazioni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza. Circa 200 gli evacuati a causa delle fiamme in Versilia. Incendi anche a Bolzano, in Sicilia e in Italia centrale.” Oggi purtroppo dopo un periodo con temperature altissime, con lo zero termico oltre i 4400 metri, ci siamo arresi e dobbiamo comunicare nostro malgrado la sospensione temporanea dello sci al ghiacciaio dello Stelvio". Lo ha comunicato Umberto Capitani, il gestore degli impianti di risalita in Alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano, dove si pratica lo sci estivo, da giugno a novembre.