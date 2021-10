Italia-Svizzera, a rischio lo Stadio Olimpico, condizioni del campo non all'altezza

Italia-Svizzera, la partita del 12 novembre decisiva per la qualificazione al Mondiale, potrebbe non giocarsi all'Olimpico, come invece programmato da tempo. C'è infatti allarme in Figc per le condizioni del terreno di gioco e nei prossimi giorni verranno fatte una serie di valutazioni per capire se sarà in grado di reggere vista la serie ravvicinata di partite di calcio e di rugby programmate proprio in quelle settimane. Giovedì 4 novembre è infatti in programma la partita di Conference League Roma-Bodo/Glimt, quindi sabato 6 novembre c'è il Test Match di Rugby Italia-All Blacks e domenica 7 la gara di campionato di Serie A tra Lazio e Salernitana. Al momento si valuta lo spostamento della gara presso la Gewiss Arena di Bergamo. Italia-Svizzera è una partita fondamentale per gli azzurri di Mancini, che con una vittoria o un pareggio sarebbero matematicamente qualificati a Qatar 2022.





L'allarme di Mourinho

L'allenatore della Roma, Jose Mourinho, si è più volte lamentato del terreno di gioco dello Stadio Olimpico, teatro delle partite casalinghe dei giallorossi. Nel post-partita di Roma-Empoli lo ha definito "il peggiore della Serie A". Non è la prima volta che Mourinho denuncia le condizioni non idonee del manto erboso dell'impianto di casa. La prima volta è accaduto il 19 agosto prima della gara di andata dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor. In quel frangente il tecnico portoghese si era complimentato con il club turco per l'ottimo stato in cui versava il rettangolo verde rimproverando allo stesso tempo i giardinieri dell'Olimpico, tramite un post Instagram disse: "Questo ragazzo sì che lavora sodo, non come quelli in vacanza all'Olimpico". La Roma aveva giocato da pochi giorni la prima amichevole in casa contro il Raja Casablanca lamentando un terreno di gioco secco e sabbioso. Le critiche sono arrivate anche dalla sponda biancoceleste, il 27 agosto Sarri, allenatore della Lazio, confermò le parole di Mourinho: "Il campo all'Olimpico è una vergogna per tutta la città di Roma, non è all'altezza. Ieri ho visto qualche minuto della partita e raramente ho notato un campo messo così male, è indegno".