Italia-Svezia, tutto in una notte

Redazione Web

13 novembre 2017, ore 09:08 , agg. alle 09:19

A San Siro serve la rimonta con la Svezia, mondiale a rischio

E’ la notte della verità, l’ultima chiamata per evitare una figuraccia mondiale. Non andare in Russia sarebbe uno smacco gigantesco, per non finire nel baratro serve la rimonta con la Svezia, bisogna vincere con due gol di scarto. Per farlo è necessario giocare meglio di quanto fatto negli ultimi mesi, in cui abbiano visto una nazionale involuta e bloccata.
Certezze sulla formazione non ce ne sono, ma sta prendendo quota l’ipotesi di un’altra esclusione per Insigne. Fuori anche Belotti. Ancora modulo 3-5-2, in attacco con Immobile ci potrebbe essere Gabbiadini. A centrocampo entrano Jorginho e Florenzi. Oltre allo squalificato Verratti, fuori anche De Rossi.

