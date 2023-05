Italia, un 15enne su 5 non riesce a leggere in maniera fluente

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Secondo l’indagine effettuata dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in Italia un 15enne su 5 non è in grado di leggere in maniera fluente. Nel momento in cui uno studente si trova alle prese con un brano scolastico o un articolo di giornale la sua lettura risulta incerta, troppo lenta o troppo veloce, con una serie di errori commessi. L’Ocse, che ogni tre anni effettua la consueta indagine internazionale sulle competenze in letteratura, matematica e scienze dei 15enni di tutto il mondo, ha dichiarato che la percentuale di ragazzi che legge in maniera fluente in Italia non arriva neppure all’80%, ma si ferma al 79,2%. In Germania e Francia la percentuale si aggira intorno all’88%, rendendo i dati riguardanti l’Italia preoccupanti.





La preoccupazione dell’Ocse

In seguito all’indagine nella quale è emerso questo particolare dato, l’Ocse ha dichiarato: “I lettori esperti interagiscono con una grande varietà di libri e articoli diversi online, a volte anche complessi. Ma prima che gli studenti possano diventare lettori esperti ed esprimere un pensiero critico su questi, è necessario che siano in grado di leggere fluentemente”. Una lettura scorretta non favorisce, infatti, la comprensione del testo che si sta analizzando, e potrebbe essere uno dei motivi per cui oggi, un giovane su quattro, faccia fatica a comprendere un testo scritto, abilità fondamentale all’interno della società odierna.