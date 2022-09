Italiani al voto: la notte elettorale di RTL 102.5 con continui aggiornamenti su exit poll, proiezioni e risultati reali

RTL 102.5, a partire dalla chiusura dei seggi, domenica sera racconterà in diretta agli ascoltatori lo spoglio elettorale.



Dalle 23 di domenica alle 6 di lunedì la lunga diretta con la direttrice delle news Ivana Faccioli e il giornalista della redazione Sergio Gadda.



In onda continui aggiornamenti su exit poll, proiezioni, risultati reali e collegamenti in diretta dai comitati elettorali in cui i partiti seguiranno lo spoglio. Gli inviati di RTL 102.5, il cronista parlamentare Alberto Ciapparoni con Raffaella Coppola, Nicolò Pompei e Antonio Sica, racconteranno l'atmosfera e tutte le reazioni della lunga notte dello spoglio elettorale.



Durante la diretta sono attesi ospiti tra politici e commentatori e le voci dei leader politici.

A partire dalle 6 di lunedì, poi, una puntata speciale di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

Per tre ore microfoni aperti per il commento sul voto degli ascoltatori di RTL 102.5 e voce ai protagonisti della politica e agli opinionisti più prestigiosi dei quotidiani nazionali.



Sarà possibile seguire la diretta in radiovisione su RTL 102.5 (36 del digitale terrestre) e su RTL 102.5 Play.