J-Ax a Sanremo con “Italia starter pack”: il testo e il significato del brano in gara al Festival Photo Credit: Sony Music Italy

Diana Consolazio

24 febbraio 2026, ore 22:20

L’artista debutta da solista al Festival di Sanremo 2026 con un brano cinico e ironico sull’Italia e gli italiani

In gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Italia starter pack”, J-Ax debutta per la prima volta da solista alla kermesse canora. L’artista, infatti, è già salito sul palco del Teatro Ariston nel 2023 in coppia con DJ Jad, dove, grazie a una canzone autobiografica che celebrava il loro ritorno insieme dopo anni di separazione e la fine del progetto Articolo 31, ottennero un buon riscontro a livello radiofonico. Il brano si intitolava “Un bel viaggio”.

Questa volta, J-Ax si presenta da solista con “Italia starter pack”, un brano che, nonostante il sound country-pop – decisamente inedito per l’artista – conserva un retrogusto di ritorno al passato. J-Ax, come alcuni ricorderanno, è colui che, insieme agli Articolo 31, scrisse “L’Italiano medio”, un brano che prendeva in giro la cultura di massa italiana con espliciti riferimenti a personaggi televisivi e politici degli inizi degli anni 2000.

J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, è un artista da 71 dischi di platino e 18 d’oro. Decisamente un pilastro della musica italiana, è stato tra i primi rapper, negli anni ’90, a imporsi nel mercato musicale italiano e a portare il rap al successo mainstream. In questa sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo è considerato uno degli artisti più attesi tra i Big in gara.

Testo “Italia starter pack”

Dice sempre il vecchio del quartiere

Con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere

Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa

Meglio essere fuori che finire dentro

Tutti hanno qualcosa da nascondere

Santi in paradiso non ce n’è al momento

Più che avere fede è meglio un complice

Condividi la password

Che facciamo a metà il Wi-Fi

Canta un coro da stadio

Così sanno chi sei dovunque vai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

Dice l’uomo che mi fa la benza

Che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza

È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha

E

Meno cose sai più sarai contento

Facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio

Solo per la pizza con l’ananas

Per pagare c’è tempo

Tanto i debiti già ce li hai

Goditi sto momento

Che quando vai mica lo sai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti

Tutti dei gran figli di mammà

Di leggi sbagliate e di caffè corretti

Ma abbiamo pure dei difetti

E in effetti

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas (del gas)

Italia Starter Pack


Il significato del brano

Come spiegato dallo stesso J-Ax, “Italia starter pack” parla del “pacchetto base che serve per avere a che fare con noi italiani”. È una canzone che racconta l’Italia, con tutte le sue contraddizioni e convinzioni. Un brano che parla degli italiani e agli italiani, e che usa l’ironia per descrivere realtà eclatanti, vizi e stereotipi. J-Ax lo porta a Sanremo perché il Festival è l’Italia: è il palco su cui si concentrano l’attenzione del pubblico e dei media per un’intera settimana. Quale migliore occasione per salire su quel palco e cantare in faccia al Paese cosa significa vivere qui?


Gli Autori del brano

“Italia starter pack”

di A - Aleotti - A. Bonomo - L. Buso

Ed. Edizioni Curci/Star/Thamsanqa/

Willy L’Orbo/Alma/Buso Lorenzo


La cover

J-Ax ha svelato sul suo profilo Instagram la cover ufficiale del brano. 




