J-Ax e Fedez: nuova data per il tour estivo

Il 3 settembre saranno al Parco della Pace di Servigliano (FM)

Si aggiunge una nuova data al grande tour di J-Ax e Fedez: il 3 settembre saranno al Parco della Pace di Servigliano (FM). RTL 102.5, la prima radio in Italia, è il media partner del tour. Nella tranche primaverile hanno fatto ben 19 date nei palazzetti di tutta Italia più un concerto-evento con tantissimi ospiti all’Arena di Verona, trasmesso da RTL 102.5 in RADIOVISIONE.



Lunedì 19 Giugno – TORINO - GruVillage

Venerdì 7 Luglio - LEGNANO (MI) - Rugby Sound Festival

Sabato 8 Luglio - ROMA - Postepay Sound Rock in Roma

Giovedì 13 Luglio - LUCCA - Lucca Summer Festival

Venerdì 14 Luglio - LOCARNO - Moon&Stars Festival

Lunedì 31 Luglio – TAORMINA – Teatro Antico

Venerdì 4 Agosto – RIMINI - Rimini Park Rock

Domenica 6 Agosto – CHIETI - Arena della Civitella

Mercoledì 9 Agosto – GALLIPOLI – Postepay Sound Parco Gondar

Sabato 2 Settembre - TREVISO - Home Festival

Domenica 3 Settembre – SERVIGLIANO (FM) – Parco della Pace NUOVA DATA



