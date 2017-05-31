J-Ax e Fedez, nuova data per il tour estivo

Redazione Web

31 maggio 2017, ore 22:24

Il 3 settembre saranno al Parco della Pace di Servigliano (FM)

Si aggiunge una nuova data al grande tour di J-Ax e Fedez: il 3 settembre saranno al Parco della Pace di Servigliano (FM). RTL 102.5, la prima radio in Italia, è il media partner del tour. Nella tranche primaverile hanno fatto ben 19 date nei palazzetti di tutta Italia più un concerto-evento con tantissimi ospiti all’Arena di Verona, trasmesso da RTL 102.5 in RADIOVISIONE.
Calendario: 
Lunedì 19 Giugno – TORINO - GruVillage  
Venerdì 7 Luglio - LEGNANO (MI) - Rugby Sound Festival  
Sabato 8 Luglio - ROMA - Postepay Sound Rock in Roma  
Giovedì 13 Luglio - LUCCA - Lucca Summer Festival  
Venerdì 14 Luglio - LOCARNO - Moon&Stars Festival  
Lunedì   31 Luglio – TAORMINA – Teatro Antico  
Venerdì 4 Agosto – RIMINI - Rimini Park Rock  
Domenica 6 Agosto – CHIETI - Arena della Civitella  
Mercoledì 9 Agosto – GALLIPOLI – Postepay Sound Parco Gondar  
Sabato 2 Settembre - TREVISO - Home Festival   
Domenica 3 Settembre – SERVIGLIANO (FM) – Parco della Pace NUOVA DATA  
 
Il tour è organizzato da Saludo Italia e Newtopia.


