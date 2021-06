J-Ax in “Password” su RTL 102.5. il nuovo singolo “Salsa” ed è subito estate

“Salsa” singolo firmato da J-Ax feat. Jake La Furia e prodotto da Takagi & Ketra è il pezzo dell’estate. In Password Nicoletta e Cecilia lo sottolineano presentando il rapper nello studio di Milano “Quando J-Ax fa il pezzo dell’estate arriva l’estate”. Si è collegato poi via Zoom l’amico di sempre Jake La Furia, con il quale J-Ax ha spiegato di aver girato, nei giorni scorsi, il video della canzone in location che vanno da una villa per matrimoni all’Idroscalo di Milano “Se pensate che il pezzo sia tamarro, aspettate il video” quasi una promessa quella di Ax.

28 ANNI VISSUTI INTENSAMENTE

In 28 anni di carriera J-Ax ha 15 album all’attivo con i quali ha collezionato 171 dischi di platino, 41 dischi d’oro, oltre 700 milioni di views e 700 milioni di streaming per un totale di oltre 1,4 miliardi di streaming audio/video. “Zio J-Ax” ha spiegato di averli vissuti intensamente. E in radiovisione tra le chiacchiere sono passati alcuni dei suoi più grandi successi: “Uno di quei giorni” nel duetto con Nina Zilli, “Maria Salvador” e “Intro” con Bianca Atzei.

J-AX RACCONTA IL COVID

Prima di questa pandemia, il cantante ha raccontato che avrebbe avuto il piacere di mettersi a tavolino a discutere con i novax, oggi invece che sarebbe meglio per loro cambiare strada perchè la pazienza è finita. L’esperienza che ha passato è stata terribile, il virus aveva contagiato lui e la moglie, pur non avendone le forze “l’unico pensiero in quelle sei settimane” ha aggiunto J-Ax “era mio figlio, di quattro anni che fortunatamente non è rimasto contagiato”. Recentemente Ax ha pubblicato il pezzo “Voglio la mamma”, in cui parla della dolorosa esperienza con il Covid.