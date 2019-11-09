Jannick Sinner ha vinto le Next Gen Atp Finals di Milano

09 novembre 2019, ore 22:17
agg. 11 novembre 2019, ore 11:20
Battuto in finale l'australiano De Minaur in 3 set, 4-2, 4-1, 4-2
Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen Atp Finals 2019, battendo nell'Allianz Cloud di Milano l'australiano Alex De Minaur in 3 set, con il punteggio di 4-2, 4-1, 4-2. Il 18enne tennista azzurro, n.95 del mondo, ha dominato il rivale n.18, aggiudicandosi un match praticamente a senso unico.
