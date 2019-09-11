Jennifer Lopez si fa bionda e punta all'Oscar

Redazione Web

11 settembre 2019, ore 21:00

E' una spogliarellista in Hustlers e per i rumors sarà candidata

Jennifer Lopez cambia look e si fa bionda: i suoi capelli castano ramati sono ora di una tonalità decisamente tendente al biondo. La nuova tinta è diventata oggetto di commenti, positivi, sui social, alla prima apparizione della cantante-attrice sul red carpet delle sfilate a New York e a Toronto. Ma di lei si parla anche per il suo ultimo film, Hustlers per il quale secondo i rumors potrebbe entrare in pista per gli Oscar. Si tratterebbe della sua prima volta agli Academy Awards come candidata e c'è già chi la associa a Lady Gaga, altra cantante diventata attrice da Oscar (A Star is Born). Nel film J-Lo è una spogliarellista navigata che inventa un piano per truffare executive manager di Wall Street. E le rivali? I buzz, come si dice in gergo, vedono in pole position Renee Zellweger ("Judy"), Scarlett Johansson ("Marriage Story") e Meryl Streep (" The Laundromat ").

