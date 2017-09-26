Jennifer Lopez,un milione per le vittime dell'uragano Maria

26 settembre 2017, ore 10:52 , agg. alle 11:03
La popstar portoricana ha deciso di scendere in campo per aiutare il suo popolo
Jennifer Lopez ha lanciato con una conferenza stampa un appello per raccogliere fondi a favore delle vittime dell’uragano Maria. Lei stessa ha donato un milione di dollari per il disastro naturale che ha colpito il suo Paese. J.Lo non è nuova a questi gesti: anche l’anno scorso aveva portato avanti una raccolta fondi dopo la strage del night-club di Orlando.
