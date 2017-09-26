Jennifer Lopez,un milione per le vittime dell'uragano Maria

La popstar portoricana ha deciso di scendere in campo per aiutare il suo popolo

Jennifer Lopez ha lanciato con una conferenza stampa un appello per raccogliere fondi a favore delle vittime dell’uragano Maria. Lei stessa ha donato un milione di dollari per il disastro naturale che ha colpito il suo Paese. J.Lo non è nuova a questi gesti: anche l’anno scorso aveva portato avanti una raccolta fondi dopo la strage del night-club di Orlando.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti