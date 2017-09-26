Jennifer Lopez,un milione per le vittime dell'uragano Maria

Jennifer Lopez,un milione per le vittime dell'uragano Maria

Jennifer Lopez,un milione per le vittime dell'uragano Maria

Redazione Web

26 settembre 2017, ore 10:52 , agg. alle 11:03

La popstar portoricana ha deciso di scendere in campo per aiutare il suo popolo

Jennifer Lopez ha lanciato con una conferenza stampa un appello per raccogliere fondi a favore delle vittime dell’uragano Maria. Lei stessa ha donato un milione di dollari per il disastro naturale che ha colpito il suo Paese. J.Lo non è nuova a questi gesti: anche l’anno scorso aveva portato avanti una raccolta fondi dopo la strage del night-club di Orlando.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

    Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

  • Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

    Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

  • Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

    Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

  • Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

    Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

  • La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

    La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

  • Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

    Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

  • Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

    Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

  • Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

    Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

Gomorra – Le origini, stasera su Sky i primi due episodi

Gomorra – Le origini, stasera su Sky i primi due episodi

Un racconto ormai iconico, che torna alle sue radici per interrogare il presente e raccontare la nascita di un potere che avrebbe cambiato per sempre il volto della criminalità italiana

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti e “Die On This Hill” di Sienna Spiro

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti e “Die On This Hill” di Sienna Spiro

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

Donnavventura Reporter Experience ci fa vivere la Tunisia, tra panorami mozzafiato e storia. Focus speciale sulle donne

Donnavventura Reporter Experience ci fa vivere la Tunisia, tra panorami mozzafiato e storia. Focus speciale sulle donne

RTL 102.5 è compagna di viaggio della nuova edizione di Donnavventura, ogni sabato mattina una delle nostre inviate svelerà anticipazioni e dietro le quinte del docu-reality