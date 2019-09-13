Joe Bastianich, esce il 20 settembre Aka Joe, il suo album d'esordio

Joe Bastianich, esce il 20 settembre Aka Joe, il suo album d'esordio

Joe Bastianich, esce il 20 settembre Aka Joe, il suo album d'esordio

Redazione Web

13 settembre 2019, ore 18:00

Si tratta di una raccolta di 12 brani inediti, tutti in lingua inglese: "Il mio disco è un viaggio nel tempo"

Imprenditore nella ristorazione, personaggio televisivo e, adesso, anche cantautore. Joe Bastianich debutta nel mondo della musica con l'album 'Aka Joe', una raccolta di 12 brani, tutti in lingua inglese, in uscita venerdì prossimo, 20 settembre. "Sono emozionato e impressionato di entrare in questo mondo", ha detto Bastianich alla conferenza stampa di presentazione. "E' un disco in cui racconto le mie storie. Non si tratta di un album fatto in un anno, con pezzi a tema, ma creato nello spazio di un decennio. Ogni pezzo racconta un momento della mia storia, di un ragazzo cresciuto tra gli immigrati italoamericani a New York, che vuole scappare da quella vita attraverso il rock'n'roll e suonare in una band", spiega Bastianich parlando dei testi di cui è esecutore anche anche autore. I brani "trattano di amori conquistati e persi ma anche di temi sociali, contro la violenza sui bambini e l'uso delle armi da fuoco. Dentro ci sta un po' di tutto, è un viaggio nel tempo" ha aggiunto. "Non sono un musicista professionista, ma qui mi metto a nudo. Ascoltare questo album è un modo per conoscermi".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

    La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

  • X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

    X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

  • Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

    Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

  • Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

    Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

  • Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

    Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

  • Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

    Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

  • Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

    Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

  • Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

    Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

  • Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

    Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

  • Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia

    Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia

Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

9 canzoni iconiche della musica rock, 9 disc jockey di Radiofreccia, 9 studenti selezionati da tutta Italia per dar vita ad un nuovo programma in onda tutti i martedì a partire da novembre

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

Bad Bunny al Super Bowl, negli Stati Uniti non si fermano le polemiche: 55.000 firme per una petizione che mira a sostituirlo

Bad Bunny al Super Bowl, negli Stati Uniti non si fermano le polemiche: 55.000 firme per una petizione che mira a sostituirlo

"Il Super Bowl dovrebbe onorare la cultura americana", scrivono online gli americani indignati per scelta dell'NFL