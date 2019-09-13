Joe Bastianich, esce il 20 settembre Aka Joe, il suo album d'esordio

Si tratta di una raccolta di 12 brani inediti, tutti in lingua inglese: "Il mio disco è un viaggio nel tempo"

Imprenditore nella ristorazione, personaggio televisivo e, adesso, anche cantautore. Joe Bastianich debutta nel mondo della musica con l'album 'Aka Joe', una raccolta di 12 brani, tutti in lingua inglese, in uscita venerdì prossimo, 20 settembre. "Sono emozionato e impressionato di entrare in questo mondo", ha detto Bastianich alla conferenza stampa di presentazione. "E' un disco in cui racconto le mie storie. Non si tratta di un album fatto in un anno, con pezzi a tema, ma creato nello spazio di un decennio. Ogni pezzo racconta un momento della mia storia, di un ragazzo cresciuto tra gli immigrati italoamericani a New York, che vuole scappare da quella vita attraverso il rock'n'roll e suonare in una band", spiega Bastianich parlando dei testi di cui è esecutore anche anche autore. I brani "trattano di amori conquistati e persi ma anche di temi sociali, contro la violenza sui bambini e l'uso delle armi da fuoco. Dentro ci sta un po' di tutto, è un viaggio nel tempo" ha aggiunto. "Non sono un musicista professionista, ma qui mi metto a nudo. Ascoltare questo album è un modo per conoscermi".

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti