John Elkann, “per la Juve anno difficile fuori dal campo, lavoriamo per difendere la squadra”

In seguito alla presentazione del nuovo progetto di didattica innovativa e inclusiva nelle scuole Matabì, John Elkann ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande dirette sulla situazione Juventus.

“Questo è stato un anno molto difficile fuori dal campo”, ma ad oggi “la squadra è seconda”, in vista della semifinale di giovedì dell'Europa League e sta combattendo per far sì che la squadra “sia difesa in tutte le sedi". Da circa sei mesi, infatti, la squadra allenata da Massimiliano Allegri, così come tutto il sistema che ruota intorno a questa, sta vivendo un momento di grande difficoltà. Elkann ha continuato spiegando: “Noi, il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stiamo lavorando e facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità, per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi ma soprattutto del calcio italiano e non solo”. Non ha voluto esprimersi, invece, sulla situazione di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, accostato più volte alla Juve. Il Ceo di Exor ha poi concluso dichiarando che "il calcio è importante per il nostro Paese, è importante per l'Europa e la Juventus non è il problema, ma è parte della soluzione. Stiamo vivendo un momento in cui è importante che il calcio italiano sia forte, che il calcio europeo sia forte, in quanto la Premier come si è visto anche quest'anno continua a rafforzarsi creando un divario che diventa preoccupante”.