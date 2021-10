John Lennon, oggi sarà battuta all’asta una cassetta del 1970. Al suo interno, un brano inedito dell’ex Beatles

Sarà messa all’asta oggi a Copenhagen una cassetta contenente una rara registrazione di John Lennon e Yoko Ono risalente al 1970. Autori del nastro quattro adolescenti danesi: all’interno, un’intervista alla coppia riguardante soprattutto le loro campagne per la pace e un inedito dell’ex Beatle, Radio Peace. Secondo la casa d’aste, la cassetta potrebbe essere venduta a una cifra compresa tra i 32.000 e i 50.000 dollari.

“ERAVAMO UN GRUPPO DI HIPPIE SEDICENNI”

Nel 1970 la coppia Lennon-Ono si trovava in Danimarca per decidere del futuro di Kyoko, la figlia di Yoko Ono avuta con l’ex marito Anthony Cox. In quel periodo, i Beatles avevano appena registrato il loro ultimo album, Abbey Road, e, sebbene non fosse ancora stato reso noto, si erano sciolti. Inizialmente i due riuscirono a nascondere ai media la loro permanenza nel paese scandinavo: il segreto durò poco. Non appena la notizia raggiunse i media, il cantante decise di indire una conferenza stampa. Il giorno scelto per l’evento, il 5 gennaio, coincise con l’inizio delle scuole in Danimarca. Parallelamente, quattro adolescenti di una scuola danese chiesero il permesso a uno dei loro professori per poter saltare la giornata scolastica e partecipare alla conferenza. Volevano confrontare le proprie idee su temi come la pace nel mondo – in un periodo storico in cui ancora infuriava la guerra del Vietnam – con Lennon e Ono, per poi scriverne sul giornalino dell’istituto. “Eravamo un gruppo di hippie sedicenni”. A dirlo è Karsten Hoejen, che oggi ha 68 anni: è lui l’autore della registrazione.

RADIO PEACE

I quattro ragazzi, a causa di una tempesta di neve, arrivarono troppo tardi per la conferenza stampa. “Quando arrivammo, tutti se ne stavano già andando”, ricorda Hoejen. Nonostante ciò, furono lo stesso ricevuti da Lennon e Ono. “Siamo andati in soggiorno e abbiamo visto John e Yoko seduti sul divano, è stato fantastico. Ci siamo seduti con loro ed eravamo abbastanza vicini l’uno all’altro”. Armato di una cassetta di registrazione e un microfono, l’allora adolescente Hoejen registrò tutto l’incontro. “John mi chiese ‘da dove venite? Una stazione radiofonica?’ e io risposi ‘No, da un giornalino scolastico’”, racconta oggi il sessantottenne danese. A un certo punto, l’ex Beatle tirò fuori la chitarra e intonò Give Peace A Chance, la hit del 1969 che divenne un inno del movimento pacifista americano. Poi, insieme alla moglie, intonarono brevemente un inedito: Radio Peace. Il brano era stato pensato come sigla per una stazione radiofonica: “La radio non fu mai aperta, e la canzone mai pubblicata. Che io sappia, l’unica prova dell’esistenza di questa traccia è in questo nastro”, ha detto Hoejen. Insieme alla preziosa cassetta, ad essere battuti oggi all’asta saranno anche una copia del giornalino scolastico e 23 fotografie.