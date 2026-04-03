John Travolta a Cannes con il suo primo film da regista. Poi dal 29 maggio su Apple Tv

John Travolta a Cannes con il suo primo film da regista. Poi dal 29 maggio su Apple Tv

John Travolta a Cannes con il suo primo film da regista. Poi dal 29 maggio su Apple Tv Photo Credit: Ansa/Caroline Brehman

Mario Vai

03 aprile 2026, ore 11:00

Si intitola 'Propeller One-Way Night Coach' e sarà in prima mondiale sulla Croisette

Sarà la Croisette a fare da cornice al debutto dietro la macchina da presa di John Travolta. L’attore americano presenterà in prima mondiale al Festival di Cannes il suo primo film da regista, "Propeller One-Way Night Coach", tratto dall’omonimo libro pubblicato nel 1997. L’appuntamento è nella sezione Cannes Première, al Théâtre Debussy del Palais des Festivals, alla presenza dello stesso Travolta. Dopo il passaggio al Festival, il film sarà disponibile dal 29 maggio su Apple TV+.

COSA SAPPIAMO SUL NUOVO FILM

Il progetto nasce da una passione coltivata fin dall’infanzia: quella per il volo. Travolta, pilota esperto con oltre 9mila ore di esperienza, ha iniziato giovanissimo, ottenendo la prima licenza a 22 anni e collezionando negli anni abilitazioni su diversi velivoli, dai Boeing 707, 737 e 747 fino al Global Express Bombardier, arrivando anche a pilotare un Airbus A380 come primo privato. Un legame profondo con l’aviazione che lo ha portato, quasi trent’anni fa, a scrivere e illustrare una storia pensata per suo figlio. Da quel racconto prende forma il film, prodotto dalla sua Jtp Films Inc. insieme a Kids At Play, che si sviluppa come un viaggio nostalgico nell’età d’oro dell’aviazione. La narrazione, accompagnata dalla voce dello stesso Travolta, segue il giovane Jeff, interpretato dall’esordiente Clark Shotwell, e sua madre (Kelly Eviston-Quinnett) lungo un volo senza ritorno verso Hollywood.

TRAVOLTA E I PRECEDENTI A CANNES

Un percorso che si trasforma in esperienza di crescita tra incontri fuori dal comune: assistenti di volo affascinanti (tra cui Ella Bleu Travolta e Olga Hoffmann), passeggeri eccentrici, scali inattesi e momenti sospesi tra magia e imprevisto. Un itinerario che segna profondamente il protagonista, delineandone il futuro. Per Travolta non è la prima volta a Cannes, dove ha già presentato da attore titoli come Pulp Fiction, Palma d’oro, oltre a She’s So Lovely e I colori della vittoria. Due volte candidato all’Oscar, resta una delle icone della cultura pop grazie a film entrati nell’immaginario collettivo come La febbre del sabato sera, Grease, Blow Out e Hairspray.



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