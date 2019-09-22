Jova Beach Party, in 90mila a Linate per l'ultima tappa del tour

Gran finale per il Jova Beach Party ieri sera a Linate, dove Jovanotti ha cantato davanti a più di novantamila persone arrivate all'aeroporto, che è chiuso per ristrutturazione. Un occhio alla musica e uno all'ambiente per il tour che durante tutta l'estate ha portato sulle spiagge 560mila spettatori. Tanti anche gli ospiti che insieme a Lorenzo hanno celebrato la musica, tra cui Ex-Otago, Takagi & Ketra, Rkomi, Tommaso Paradiso e Salmo. Un tour che ha visto anche la forte collaborazione tra Jovanotti e il WWF. "È stata un'impresa ciclopica - ha commentato la presidente Donatella Bianchi - e quando Lorenzo ci ha contattato abbiamo dovuto pensarci bene. È stata una sfida che abbiamo accettato perché la lotta alla plastica e ai cambiamenti climatici non è qualcosa che può essere discusso solo tra addetti ai lavori, ma deve andare oltre". Partner del tour fin dalla sua fase di studio, il WWF ha seguito anche la parte delle polemiche a tema ambientale, nate in occasione di alcune tappe del tour. "Sono state diffuse molte fake news - ha commentato Bianchi - che abbiamo smontato dimostrando che si stavano dicendo falsità". Dai rifiuti prodotti durante il tour, grazie al riciclaggio dei materiali, sono stati realizzati diversi prodotti tra cui panchine, biciclette, piastrelle in plastica e coperte per la Protezione Civile. Tutti oggetti che saranno donati ai comuni che hanno ospitato i concerti. Il volo di Jovanotti si è spinto poi fino allo spazio attraverso un collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale e il comandante Luca Parmitano. Non è mancato anche il festeggiamento di un matrimonio, come ad ogni tappa.