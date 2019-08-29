Jova beach party torna a Viareggio dopo il successo di luglio

Sabato, Viareggio (Lucca) ospiterà un nuovo Jova beach party, l'appuntamento, come già in occasione della tappa del 30 luglio scorso, sarà al Muraglione in darsena. La 'nuova era' del live entertainment di Lorenzo Jovanotti infatti, ha conquistato, travolto, emozionato, fatto ballare e cantare il pubblico di Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri, Barletta, Olbia, Viareggio, Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Jonica, Policoro, Lido degli Estensi e quello dell'unica tappa montana a Plan de Corones, dove originariamente avrebbe dovuto chiudersi il tour. A fronte del grande successo, sono state aggiunte a grande richiesta le due tappe di Lignano Sabbiadoro e di Viareggio (31 agosto), mentre è fissata a Milano Linate, nella location unica dell'aeroporto, chiuso per lavori di rinnovamento, la tappa finale del 'Volo Jbp2019 - Ultima chiamata'. La tappa abruzzese, originariamente prevista per il 17 agosto a Vasto, sarà invece recuperata il 7 settembre a Montesilvano. Nel corso della giornata, sarà anche festeggiato un matrimonio (officiato nel corso della mattinata in comune a Viareggio). Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian 'Noochie' Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla. "Non ci sarà una scaletta fissa, - dice Lorenzo Jovanotti - ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo".