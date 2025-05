Jovanotti, esce il 7 giugno il Jova Beach Party Ep

Il mini album conterrà sette inediti e anticipa il tour nelle spiagge italiane a partire dal 6 luglio

A sorpresa Jovanotti ha annunciato un nuovo disco, la cui uscita è prevista per questo venerdì, 7 giugno. Più che un album vero e proprio, si tratterà di un Ep con al suo interno sette tracce. Il titolo del mini album è "Jova Beach Party Ep", naturalmente per legarlo al tour che vedrà Jovanotti esibirsi in concerto nelle principali spiagge d’Italia a partire dal prossimo 6 luglio. Il disco sarà disponibile in formato digitale e inoltre in versione fisica in vinile e in CD. L’Ep arriva in un periodo particolarmente prolifico per Jovanotti, che ha realizzato anche una serie di collaborazioni con artisti molto diversi tra loro. Oltre ad aver partecipato al brano “La luna e la gatta” insieme a Tommaso Paradiso, Calcutta e Takagi & Ketra, è stato ospite delle registrazioni dell’album nuovo di Rkomi. Inoltre a marzo aveva comunicato di essere tornato a registrare con il produttore Rick Rubin, dopo l'esperienza del singolo "Oh, vita!". L’annuncio del disco è arrivato direttamente tramite i social del cantante e i brani sono degli inediti, a cui Lorenzo Cherubini ha lavorato nel corso degli ultimi mesi. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle canzoni contenute nel mini album.​

