Jovanotti, La mia canzone dell'estate si intitola Afa

Jovanotti: "La mia canzone dell'estate si intitola Afa"

Jovanotti: "La mia canzone dell'estate si intitola Afa"

Redazione Web

10 luglio 2017, ore 14:38

Il cantautore sui social scherza sulla stagione più calda dell'anno

Lorenzo Jovanotti sta preparando il nuovo album e tra una pausa e l'altra si diverte sui social. Questa volta il cantautore si è cimentato con una canzone dedicata alla stagione più calda dell'anno: "Ecco la canzone dell'estate si intitola #afa e parla del caldo che ha un suo pubblico di affezionati tra cui io".


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

    X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

  • Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

    Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

  • L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

  • I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

    I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

"Non chiamatemi tiktoker, ma tiktokana": così Rita De Crescenzo si definisce rispondendo alle domande di Francesca Fagnani

X Factor 19. Al primo Live Show esce la band Copper Jitters (team Lauro). Salva Amanda. Il secondo Live di XF giovedì prossimo

X Factor 19. Al primo Live Show esce la band Copper Jitters (team Lauro). Salva Amanda. Il secondo Live di XF giovedì prossimo

I 12 concorrenti hanno inaugurato la gara esibendosi in due manche di cover; nelle prossime settimane, poi, torneranno le puntate a tema, la manche orchestrale, la celebre giostra e la serata dedicata agli inediti

Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

Dopo La Ruota della fortuna e Sarabanda viene rispolverato un altro titolo storico. Ma c'è una sorpresa...