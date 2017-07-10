Jovanotti: "La mia canzone dell'estate si intitola Afa"

10 luglio 2017, ore 14:38
Il cantautore sui social scherza sulla stagione più calda dell'anno
Lorenzo Jovanotti sta preparando il nuovo album e tra una pausa e l'altra si diverte sui social. Questa volta il cantautore si è cimentato con una canzone dedicata alla stagione più calda dell'anno: "Ecco la canzone dell'estate si intitola #afa e parla del caldo che ha un suo pubblico di affezionati tra cui io".
