Jovanotti: "La mia canzone dell'estate si intitola Afa"

Il cantautore sui social scherza sulla stagione più calda dell'anno

Lorenzo Jovanotti sta preparando il nuovo album e tra una pausa e l'altra si diverte sui social. Questa volta il cantautore si è cimentato con una canzone dedicata alla stagione più calda dell'anno: "Ecco la canzone dell'estate si intitola #afa e parla del caldo che ha un suo pubblico di affezionati tra cui io".





