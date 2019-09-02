Jovanotti sui social, mondo ambientalista inquinato come fogne

Il cantante risponde alle polemiche sul suo tour con un lungo post su Facebook, attaccando le associazioni e chi ha diffuso false notizie

"Non mi sarei mai aspettato, nonostante non sia un ingenuo rispetto a questo genere di cose, che il mondo dell'associazionismo ambientalista fosse così pieno di veleni. E' più inquinato della scarico della fogna di Nuova Delhi". Così in un lungo post su Facebook Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, attacca il mondo ambientalista dopo tutte le polemiche che hanno accompagnato il suo tour estivo, il Jova Beach Party. "Quando abbiamo iniziato a progettare il Jova Beach Tour - scrive nell'incipit del post - la primissima cosa che abbiamo fatto è stato contattare il Wwf per poterli incontrare per raccontare l'idea e chiedere a loro un parere, e sono stato io personalmente a metterla come condizione di partenza".

"Pensavo e penso ancora che la collaborazione con il Wwf sia garanzia di rispetto delle aree. Invece - rincara la dose il cantante - un delirio nei social, una miriade di cazzate sparate a vanvera da chiunque". "Addirittura - entra nel merito Jovanotti - 'Lega ambiente' e 'Ente Nazionale Protezione Animali' recentemente sono cascate in una trappola tesa loro dai mitomani che se non fossero pericolosi farebbero anche ridere". "L'ecologia è una scienza - conclude così il post Jovanotti - se si trasforma in terreno di scontro di tifoserie è un danno per tutti". Il Jova Beach Party ha fatto il giro delle spiagge d'Italia, andando fino a 2000 metri, a Plan de Corones. Il tour vero e proprio si è chiuso due giorni fa, con l'ultima data a Viareggio ma c'è ancora tempo per un'altra speciale tappa all'aeroporto di Linate, il 21 settembre, che riapre solo per il concerto.

