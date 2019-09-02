Jovanotti sui social, mondo ambientalista inquinato come fogne

02 settembre 2019, ore 19:00
Il cantante risponde alle polemiche sul suo tour con un lungo post su Facebook, attaccando le associazioni e chi ha diffuso false notizie
"Pensavo e penso ancora che la collaborazione con il Wwf sia garanzia di rispetto delle aree. Invece - rincara la dose il cantante - un delirio nei social, una miriade di cazzate sparate a vanvera da chiunque". "Addirittura - entra nel merito Jovanotti - 'Lega ambiente' e 'Ente Nazionale Protezione Animali' recentemente sono cascate in una trappola tesa loro dai mitomani che se non fossero pericolosi farebbero anche ridere". "L'ecologia è una scienza - conclude così il post Jovanotti - se si trasforma in terreno di scontro di tifoserie è un danno per tutti". Il Jova Beach Party ha fatto il giro delle spiagge d'Italia, andando fino a 2000 metri, a Plan de Corones. Il tour vero e proprio si è chiuso due giorni fa, con l'ultima data a Viareggio ma c'è ancora tempo per un'altra speciale tappa all'aeroporto di Linate, il 21 settembre, che riapre solo per il concerto.