Juventus e Real Madrid su RTL 102.5 in diretta

30 maggio 2017, ore 12:17
agg. 04 giugno 2017, ore 11:39
La radio più ascoltata in Italia, ha acquistato dalla UEFA i diritti per trasmettere integralmente la radiocronaca della finale di Champions League
RTL 102.5, la radio più ascoltata in Italia, ha acquistato dalla UEFA i diritti per trasmettere integralmente la radiocronaca della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Sabato 3 giugno, in collegamento dal Millenium Stadium di Cardiff, Galles, Paolo Pacchioni racconterà in diretta la sfida dell’anno per la Juventus che – dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia - sfiderà gli spagnoli del Real Madrid per conquistare la terza Champions League della sua storia e mettere a segno il triplete. In studio Fulvio Giuliani.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Azzurri, folle vittoria contro Israele: l'Italia vince 5-4 con un gol di Tonali al 91esimo
A Debrecen partita dalle mille emozioni. L'Italia va sotto per due volte, rimonta e sembra avere un margine rassicurante; ma nel finale rovina tutto e subisce il 4-4. Ma nel recupero ci pensa Tonali