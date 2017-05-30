Juventus e Real Madrid su RTL 102.5 in diretta

Redazione Web

30 maggio 2017, ore 12:17
agg. 04 giugno 2017, ore 11:39

La radio più ascoltata in Italia, ha acquistato dalla UEFA i diritti per trasmettere integralmente la radiocronaca della finale di Champions League

RTL 102.5, la radio più ascoltata in Italia, ha acquistato dalla UEFA i diritti per trasmettere integralmente la radiocronaca della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Sabato 3 giugno, in collegamento dal Millenium Stadium di Cardiff, Galles, Paolo Pacchioni racconterà in diretta la sfida dell’anno per la Juventus che – dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia - sfiderà gli spagnoli del Real Madrid per conquistare la terza Champions League della sua storia e mettere a segno il triplete. In studio Fulvio Giuliani.

