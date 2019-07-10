Juventus, oggi primo allenamento agli ordini di Sarri

Il più applaudito dai tifosi, all'avvio della nuova stagione bianconera - ma mancano ancora tanti big, a partire da Ronaldo e Dybala, è stato Gonzalo Higuain. "Resta con noi", hanno gridato fuori della Continassa, nel primo giorno di sudore e fatica della Juventus agli ordini di Sarri. E se per Buffon il rientro alla base bianconera è stato vissuto come un "ritorno a casa", un sentimento non molto diverso deve averlo provato il 'Pipita'. La Roma lo vorrebbe, il ds giallorosso Petrachi gli ha mandato nei giorni scorsi inequivocabili messaggi. Ma non è detta l'ultima parola. Higuain vorrebbe ancora essere il centravanti di Sarri, dopo Napoli e Chelsea. E nutre la speranza di restare in una Juve che comunque il nuovo tecnico modificherà rispetto a quella plasmata da Massimiliano Allegri. Per il momento la rosa a disposizione di Sarri è folta ma tutt'altro che definitiva. Sabato si aggregheranno alla squadra anche Ronaldo e Matuidi, nelle settimane successive i reduci dalla Coppa America. Ma il più atteso resta De Ligt: la trattativa tra la Juventus e l'Ajax potrebbe finalmente sbloccarsi. Restano distanze da colmare, ma con la mediazione di Mino Raiola la soluzione potrebbe non essere molto lontana. Dopo il secondo round delle visite mediche, per i bianconeri è stata l'ora del primo allenamento della stagione alla Continassa, in un pomeriggio molto meno afoso rispetto a qualche giorno fa. La Juventus resterà a Torino per una settimana e poi partirà per l'Asia, dove l'attendono le partite dell'International Champions Cup, il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham, il 24 a Nanchino contro l'Inter, nel primo suggestivo faccia a faccia con la squadra di Antonio Conte. Il 26 luglio terzo impegno in Asia, al World Cup Stadium di Seul, contro il Team K-League, la selezione dei migliori giocatori del massimo campionato coreano.