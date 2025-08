Juventus, Raiola, accordo vicinissimo con De Ligt

Nel frattempo il Napoli deve respingere l’attacco dell’Atletico Madrid a James Rodriguez

La Juventus è a un passo dal chiudere il grande colpo-Matthijs De Ligt. E’ lo stesso agente del giocatore, Mino Raiola, a dare la notizia, parlando di accordo ormai vicinissimo. Per essere precisi, accordo fatto, fra la Juve e il giocatore, sulla base di 12 milioni di euro l’anno, per 5 stagioni. Manca l’ultimo miglio, invece, fra i Campioni d’Italia e l’Ajax: i bianconeri sono arrivati a circa 55 milioni di euro, mentre dall’Olanda ne chiedono ancora 75. Il Napoli, invece, deve respingere l’attacco dell’Atletico Madrid a James Rodriguez: gli azzurri vorrebbero il colombiano in prestito dal Real Madrid, ma ora i blancos possono sfruttare l’interessamento dei rivali cittadini per chiedere a De Laurentiis 42 milioni di euro, tutti e subito. Il giocatore, comunque, si sarebbe già impegnato sulla parola con Carlo Ancelotti, allenatore azzurro, che poco ha dichiarato: ‘Rodriguez magari arriva, magari no’. Oggi, intanto, presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, e della Sampdoria, Eusebio Di Francesco.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti