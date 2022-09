Kabul, attentato kamikaze contro l'ambasciata russa. Almeno venticinque i morti. Tra loro, anche due diplomatici russi

Un nuovo attentato torna a colpire Kabul: sarebbero almeno 25 i morti provocati da un kamikaze che questa mattina ha preso di mira l’ambasciata russa. Lo riferisce la Tass, citando Al Jazeera. Secondo alcune fonti l’attentatore voleva farsi esplodere tra la folla.





ALL’INGRESSO DELL’AMBASCIATA

L'attentato, secondo quanto precisato dal ministero degli Esteri russo, è avvenuto alle 10.50 ora locale, le 8.20 ora italiana. L’attacco è avvenuto all'entrata della sezione consolare dell'ambasciata, dove cittadini afghani erano in attesa di ricevere il visto per entrare in Russia. L’attentatore "voleva farsi esplodere tra la folla in fila per ottenere un visto" afferma Khalid Zadran, portavoce della sicurezza di Kabul. Si sarebbe quindi lanciato verso l'ambasciata, "ma è stato individuato e ucciso dalle guardie prima di arrivare al proprio obiettivo”. L'esplosione sarebbe dunque partita quando l'uomo è stato raggiunto dagli spari della polizia.





MISURE DI SICUREZZA RAFFORZATE

Il Ministero degli Esteri russo ha confermato che nell’attacco, oltre a vittime afghane, sono morti anche due diplomatici russi. Il ministro Serghei Lavrov ha dichiarato che dopo l’attacco sono state prese con urgenza le misure per rafforzare la sicurezza intorno all'ambasciata di Kabul. "É stata immediatamente adottata una serie di misure per rafforzare la protezione del perimetro esterno. Sono state incaricate forze aggiuntive delle autorità talebane e sono state utilizzate le capacità dell'intelligence e del controspionaggio dell'Afghanistan", ha dichiarato Lavrov, come riportano le agenzie russe.