Kenya, è morta la turista italiana ustionata nell'incendio del resort in cui alloggiava

Era arrivata in Kenya, in una zona frequentata da tanti turisti italiani sulle rive dell'Oceano Indiano, per una vacanza insieme al cugino. Michela Boldrini, 39 anni, di Sarnico, in provincia di Bergamo, è rimasta coinvolta nell’incendio che una settimana fa ha colpito il resort in cui alloggiava, il Watamu Barracuda Inn. Dopo un ricovero di sei giorni, si è spenta questa mattina.

L'INCENDIO LA SERA PRIMA DELLA PARTENZA

La turista italiana avrebbe dovuto ripartire il giorno dopo. Ma l'incendio si è sviluppato all'improvviso. Il fuoco, aiutato dal vento e dalla folta vegetazione, ha avvolto il resort, in cui c'erano altri 180 turisti italiani. È stato il cugino a raccontare che insieme alla donna aveva provato a rientrare in camera per recuperare i documenti di viaggio. Ma le fiamme avevano già provocato ustioni gravi.

IL RICOVERO A MOMBASA

I medici che hanno fornito le prime cure avevano parlato da subito di condizioni gravi. Così la turista era stata trasportata a Mombasa, ricoverata nell'unità di terapia intensiva dell'Aga Khan. Ma la situazione è precipitata e dopo un ricovero di sei giorni Michela Boldrini non ce l'ha fatta. La madre della donna, assistita dall’Ambasciata tramite il Consolato Onorario, in contatto con le autorità locali, è arrivata in Kenya. Nei prossimi giorni il rientro a Sarnico, dove il cordoglio è grande.