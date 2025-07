Kevin Spacey, giovane ritira le accuse di molestie sessuali

L'annuncio dell'avvocato del ragazzo, senza motivazioni per la svolta inattesa

Il diciottenne che aveva accusato Kevin Spacey di molestie sessuali ha ritirato "volontariamente" la propria denuncia. Lo riferiscono i media Usa, citando l'avvocato del giovane. Non è chiaro cosa abbia spinto la presunta vittima a fare marcia indietro ma il processo in corso a Nantucket, dove l'attore rischiava sino a cinque anni, ultimamente si era messo male per l'accusa. Il giovane, che lavorava come cameriere in un bar di Nantucket, accettò di farsi comprare da Spacey diverse bevande alcoliche, forse mentendo sull'età (minimo 21 anni), e di farsi poi accompagnare a casa. Le molestie sarebbero avvenute lungo il tragitto e sarebbero state riprese dalla presunta vittima sul cellulare. Ma l'avvocato della star ha messo in dubbio la credibilità dell'accusatore, sostenendo che ha cancellato diversi messaggi e fotografie scambiate con Spacey che avrebbero dimostrato l'innocenza dell'attore. Il legale ha chiesto quindi al giudice una copia "completa e non alterata" dei dati del telefono del cameriere, che perònon è mai stata presentata. Da quando nell'ottobre 2017 è finito al centro del versante gay dello scandalo delle molestie sessuali a Hollywood, oltre 30 uomini hanno accusato di molestie l'ex protagonista di 'House of Cards", nonché premio Oscar per "American Beauty".

