L’alleanza (trasversale) degli ultrà del nord contro i festeggiamenti del Napoli

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Il match point sprecato con la Salernitana pone problemi di ordine pubblico che la festa di domenica -se ci fosse stata- avrebbe scongiurato. In tutta Italia si sta attivando una sorta di alleanza trasversale tra tifosi di fedi diverse che criticano i festeggiamenti azzurri per le strade di tante città: cortei, bandiere e cori che invaderanno l'Italia tra oggi e domani notte, a meno che gli Spalletti boys non facciamo harakiri a Udine e si debba attendere domenica la gara casalinga con la Fiorentina.

CLIMA OSTILE

In principio erano stati i supporter dell' Udinese a mettere in guardia: "Non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera". Hanno fatto loro eco gli Ultras Atalanta: "Baristi, ristoratori, e pizzaioli per festeggiamenti e pagliacciate varie, riceveranno 'adeguate risposte' alle loro attività anche a distanza di tempo. Da cent'anni è sempre quella, ci fai schifo pulcinella". Anche la tifoseria più calda del Varese attacca: "Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli". E a Torino gli Ultrà Juventus gruppo 1 novembre 1897: "Solo due squadre possono colorare le piazze. Questa non è la vostra città, quindi evitate perché non ve lo permettiamo". Un clima ostile che si scontra con la voglia di festeggiare, attesa da 33 anni, dei tantissimi supporter napoletani, ben 35 milioni in giro per il mondo second una ricerca Nielsen.