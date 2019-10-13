Oggi si celebra la 69 esima giornata nazionale per le vittime sul lavoro

Oggi si celebra la 69 esima giornata nazionale per le vittime sul lavoro

Oggi si celebra la 69 esima giornata nazionale per le vittime sul lavoro

Redazione Web

13 ottobre 2019, ore 11:00

Manifestazioni previste in tutta Italia, i sindacati chiedono lo stop a questa strage

Sarà celebrata oggi con manifestazioni organizzate dalle sedi Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) in tutta Italia, la 69 edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. Quest'anno per la manifestazione principale è stata scelta la città di Palermo. Parla di “strage con 17.000 decessi dal 2009” il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, fanno eco il segretario della Uil Carmelo Barbagallo che chiede di “fermare questa strage” e la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan per la quale “Non si può morire ancora di lavoro nel terzo millennio. Alla campagna di sensibilizzazione è abbinato un video “Non raccontiamoci favole” realizzato per l'Associazione dal regista Marco Toscani, che sarà in onda sulle reti Rai e sugli schermi degli Autogrill grazie al supporto di Autostrade per l'Italia. La campagna, tradotta in diverse lingue sta avendo un'ampia divulgazione sul web e attraverso i canali social  dell'Anmil, con l'auspicio che possa diventare virale trattandosi di un tema che accomuna tutti e per combattere il quale serve la massima condivisione.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

  • Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

    Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

  • Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

    Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

  • Acca Larentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, Meloni chiede pacificazione

    Acca Larentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, Meloni chiede pacificazione

  • RTL 102.5 sarà al fianco di Danilo Callegari nel percorso di preparazione alla sua prossima, straordinaria e grande avventura, “North America Extreme”, in programma dalla primavera del 2027

    RTL 102.5 sarà al fianco di Danilo Callegari nel percorso di preparazione alla sua prossima, straordinaria e grande avventura, “North America Extreme”, in programma dalla primavera del 2027

  • Serie A, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3

    Serie A, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3

  • A Parigi, Zelensky incassa le garanzie dei "volenterosi" e degli Stati Uniti sulla pace futura con Mosca

    A Parigi, Zelensky incassa le garanzie dei "volenterosi" e degli Stati Uniti sulla pace futura con Mosca

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “L’intervento Usa in Venezuela, vista la minaccia, è stato legittimo”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “L’intervento Usa in Venezuela, vista la minaccia, è stato legittimo”

  • Il 2026 in libreria. I libri di cui sentiremo parlare, la mappa delle uscite mese per mese

    Il 2026 in libreria. I libri di cui sentiremo parlare, la mappa delle uscite mese per mese

Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

Il colpevole condannato anche in appello a nove anni e dieci mesi, è un netturbino di 61 anni, usava diffondere nella cerchia dei conoscenti le immagini delle violenze

Agcom, contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve: tre cifre per identificare il chiamante

Agcom, contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve: tre cifre per identificare il chiamante

L'iniziativa segue quella di novembre per filtrare le chiamate commerciali da finti numeri mobili italiani, che è riuscita a bloccare già nella prima fase 7,5 milioni di telefonate al giorno. La sperimentazione durerà 45 giorni per poi divenire operativa

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

La tempesta mediatica che ha investito il conduttore televisivo ha portato la procura di Milano ad aprire un'indagine