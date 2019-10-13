Oggi si celebra la 69 esima giornata nazionale per le vittime sul lavoro

Manifestazioni previste in tutta Italia, i sindacati chiedono lo stop a questa strage

Sarà celebrata oggi con manifestazioni organizzate dalle sedi Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) in tutta Italia, la 69 edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. Quest'anno per la manifestazione principale è stata scelta la città di Palermo. Parla di “strage con 17.000 decessi dal 2009” il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, fanno eco il segretario della Uil Carmelo Barbagallo che chiede di “fermare questa strage” e la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan per la quale “Non si può morire ancora di lavoro nel terzo millennio. Alla campagna di sensibilizzazione è abbinato un video “Non raccontiamoci favole” realizzato per l'Associazione dal regista Marco Toscani, che sarà in onda sulle reti Rai e sugli schermi degli Autogrill grazie al supporto di Autostrade per l'Italia. La campagna, tradotta in diverse lingue sta avendo un'ampia divulgazione sul web e attraverso i canali social dell'Anmil, con l'auspicio che possa diventare virale trattandosi di un tema che accomuna tutti e per combattere il quale serve la massima condivisione.

