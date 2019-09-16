L'Aquila, Mattarella inaugura il nuovo anno scolastico

Insieme al capo dello Stato anche il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti

Sarà L'Aquila a ospitare la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico 2019/2020. Lo ricorda il MIUR, segnalando che dalle ore 16:30, nel cortile della Primaria "Mariele Ventre", circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia saluteranno il ritorno tra i banchi. Con loro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il neo Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. La città dell'Aquila, sottolinea il Ministero dell'istruzione, "è stata scelta nel decennale del terremoto del 6 aprile 2009 per ricordarne la tragedia e la volontà di rinascita. E nell'occasione, prima dell'inizio della cerimonia, il Ministro Fioramonti consegnerà una medaglia a tutta la comunità scolastica del capoluogo abruzzese per premiarne il coraggio e l'impegno nelle difficoltà". Animeranno l'evento gli alunni degli istituti scolastici selezionati dal MIUR con un concorso per i migliori progetti didattici realizzati sui temi della tutela dell'ambiente e della sostenibilità, dell'integrazione, dell'intercultura e della legalità. "Immaginano case, scuole, parchi, piazze, colori, suoni e vita, lì dove adesso - ricorda il Ministero - ci sono ancora le macerie".

Argomenti

Fioramonti L'Aquila Mattarella Scuola

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti