L'arazzo di 90m de Il Trono di Spade accanto a quello di Bayeux

L'opera sarà trasportata dall'Ulster Museum di Belfast, in Normandia, nella stessa cittadina che ospita il capolavoro dell'XI secolo

Mille anni li separano ma entrambi parlano di guerre, teste coronate, grandi amori e tradimenti. Il primo è l'arazzo di Bayeux dell'XI secolo, forse il più famoso al mondo e per questo inserito tra le memorie dell'Unesco. L'altro, seppur molto più recente e meno blasonato, è già molto conosciuto perché si ispira a una delle serie tv più seguite al mondo, "Il Trono di Spade", la cui ultima attesissima stagione è andata in onda la scorsa primavera su Sky. E' stato ricamato a mano dagli esperti del National Museums of Ireland ed esposto fino a pochi giorni fa all'Ulster Museum di Belfast. Da oggi al 31 dicembre saranno visibili, uno a pochi passi dall'altro, nella cittadina di Bayeux in Normandia, famosa anche per la stupenda cattedrale inaugurata nel 1077 alla presenza di Guglielmo il Conquistatore e miracolosamente risparmiata dalla ferocia dei bombardamenti dopo lo sbarco del 1944. L'arazzo del Trono di Spade è esposto non a caso nello storico Hotel du Doyen, grande edificio del XVIII secolo, già residenza del Decano della Cattedrale, che come spiega Patrick Gomont, sindaco di Bayeux "ha ospitato l'arazzo di Bayeux a partire dal secondo dopoguerra fino al 1982, quando l'opera fu trasferita al vecchio seminario, dove si trova ancora oggi". Numerosissime scene del Trono di Spade - da Grande Inverno alla Foresta stregata, dalla strada del Re alle scogliere della roccia del Drago - sono state girate in Irlanda del Nord. Le avventure e i paesaggi che i fan hanno amato sullo schermo sono stati impressi sul gigantesco manufatto ricamato - 87,37 metri di lunghezza - vincitore di numerosi premi, ideato da Turismo Irlandese in collaborazione con Hbo, filato con il lino di uno degli ultimi impianti di tessitura rimasti in Irlanda del Nord.

