L'arazzo di 90m de Il Trono di Spade accanto a quello di Bayeux

L'arazzo di 90m de Il Trono di Spade accanto a quello di Bayeux

L'arazzo di 90m de Il Trono di Spade accanto a quello di Bayeux

Redazione Web

13 settembre 2019, ore 22:00

L'opera sarà trasportata dall'Ulster Museum di Belfast, in Normandia, nella stessa cittadina che ospita il capolavoro dell'XI secolo

Mille anni li separano ma entrambi parlano di guerre, teste coronate, grandi amori e tradimenti. Il primo è l'arazzo di Bayeux dell'XI secolo, forse il più famoso al mondo e per questo inserito tra le memorie dell'Unesco. L'altro, seppur molto più recente e meno blasonato, è già molto conosciuto perché si ispira a una delle serie tv più seguite al mondo, "Il Trono di Spade", la cui ultima attesissima stagione è andata in onda la scorsa primavera su Sky. E' stato ricamato a mano dagli esperti del National Museums of Ireland ed esposto fino a pochi giorni fa all'Ulster Museum di Belfast. Da oggi al 31 dicembre saranno visibili, uno a pochi passi dall'altro, nella cittadina di Bayeux in Normandia, famosa anche per la stupenda cattedrale inaugurata nel 1077 alla presenza di Guglielmo il Conquistatore e miracolosamente risparmiata dalla ferocia dei bombardamenti dopo lo sbarco del 1944. L'arazzo del Trono di Spade è esposto non a caso nello storico Hotel du Doyen, grande edificio del XVIII secolo, già residenza del Decano della Cattedrale, che come spiega Patrick Gomont, sindaco di Bayeux "ha ospitato l'arazzo di Bayeux a partire dal secondo dopoguerra fino al 1982, quando l'opera fu trasferita al vecchio seminario, dove si trova ancora oggi". Numerosissime scene del Trono di Spade - da Grande Inverno alla Foresta stregata, dalla strada del Re alle scogliere della roccia del Drago - sono state girate in Irlanda del Nord. Le avventure e i paesaggi che i fan hanno amato sullo schermo sono stati impressi sul gigantesco manufatto ricamato - 87,37 metri di lunghezza - vincitore di numerosi premi, ideato da Turismo Irlandese in collaborazione con Hbo, filato con il lino di uno degli ultimi impianti di tessitura rimasti in Irlanda del Nord. 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

    Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

  • Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

    Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

    RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

  • La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

    La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

  • X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

    X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

  • Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

    Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

  • Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

    Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

  • Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

    Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

  • Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

    Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

Il Nord sarà sotto la protezione dell'alta pressione, il Centro godrà di belle giornate di sole, il meridione beneficerà un po' meno del 'bonus San Martino

Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

"Oggi, se partecipo a una cena, parlo con le persone, sono – più o meno – normale. All’epoca, invece, passavo il tempo incollato al cellulare", si legge nelle anticipazioni

Superman parla salentino: il costume è stato disegnato da Christian Cordella. Ecco l'incredibile storia

Superman parla salentino: il costume è stato disegnato da Christian Cordella. Ecco l'incredibile storia

Classe 1978. Leccese. Cordella, stasera alle 19.20, interverrà in diretta a "Protagonisti" su RTL 102.5