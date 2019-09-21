L'autunno bussa alla porta, equinozio con il maltempo

21 settembre 2019

Mentre la Stazione Internazionale saluterà questa giornata con un passaggio sulle Alpi, l'Italia farà i conti con una nuova perturbazione

Addio all'estate: il 23 settembre l'equinozio d'autunno - uno dei due giorni dell'anno in cui la durata del giorno è uguale a quella della notte - spalanca le porte alla nuova stagione in Italia con piogge e temporali. Mentre la Stazione Internazionale saluterà questa giornata con un passaggio sulle Alpi, l'Italia farà i conti con una nuova perturbazione che porterà maltempo, con possibili nubifragi tra Liguria di levante, Toscana e Lazio, in particolare lungo la fascia costiera. "Dopo l'impulso instabile delle ultime ore - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara - avremo una breve parentesi anticiclonica con tempo più soleggiato fino a domani compreso e temperature diurne gradevoli e in linea con le medie o lievemente al di sopra. Tuttavia - avverte - già da Ovest la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare, per l'avanguardia di una nuova perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia domenica". Il tempo sarà in peggioramento, prosegue Ferrara, "con piogge e temporali in arrivo dapprima sulle regioni di Nordovest e centrali tirreniche, in estensione verso fine giornata anche a Nordest e in misura più marginale al medio versante Adriatico. Non sono esclusi fenomeni anche intensi e locali nubifragi sulle regioni tirreniche; poco o nulla invece al Sud con al più un aumento della nuvolosità e qualche sporadico piovasco tra Campania e Molise". Lunedì il maltempo si concentrerà sul Nordest liberando invece il Nordovest; "acquazzoni e temporali sparsi - aggiunge il meteorologo di 3bmete.com - interesseranno anche il Centrosud ma in particolare il versante tirrenico, mentre risulteranno più occasionali su quello adriatico dove ci sarà spazio per maggiori aperture; poco o nulla su Sardegna e area ionica". La perturbazione, afferma ancora Ferrara, "martedì abbandonerà l'Italia con miglioramento salvo ultime note instabili al Sud. Nei giorni a seguire si dovrebbero alternare piogge e momenti soleggiati. 

