L'estate 2019 è stata la più calda in 140 anni per gli oceani

Redazione Web

26 settembre 2019, ore 09:00

Secondo i dati globali Noaa, nel periodo giugno-agosto 2019 ha fatto registrare un incremento di 0,82 gradi

Aumenta senza sosta la temperatura degli oceani: nel periodo giugno-agosto 2019 ha fatto registrare un incremento di 0,82 gradi sopra la media del 20esimo secolo, risultando al primo posto tra le estati 'roventi' per gli oceani degli ultimi 140 anni, da quando sono cominciate le rilevazioni meteorologiche. E' stato così eguagliato il record dell'estate 2016. I dati sono stati forniti dai Centri nazionali per l'informazione ambientale del Noaa, l'Amministrazione nazionale per gli Oceani e l'Atmosfera che hanno sede negli Usa. A livello di singolo mese, agosto è stato pure da primato, in quanto la temperatura degli oceani registrata è stata la più alta sempre degli ultimi 140 anni, con un incremento medio di 0,84 gradi. La temperature globale dei soli oceani ad agosto scorso ha sorpassato il precedente record dell'agosto di 2016 di 0,02 gradi. Lo stesso mese condivide inoltre con il settembre 2015 il sesto posto tra i mesi con temperature più alte. Il primo in assoluto è gennaio 2016, davanti a ottobre e novembre 2015.

