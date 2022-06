L'Italia pareggia 0-0 in casa dell'Inghilterra ed è prima nel girone di Nations League

Nella terza partita della fase a gironi di Nations League, l'Italia ha pareggiato 0-0 in casa dell'Inghilterra. Esordio di Gatti ed Esposito tra gli Azzurri. Nell'altra partita del girone, Ungheria-Germania 1-1. Azzurri al primo posto del girone. Il primo tempo è terminato sullo 0-0, ma la prima frazione di gioco non è stata monotona, anzi, gli azzurri hanno provato più volte a segnare, ma senza riuscirci, di Frattesi e Tonali le occasioni migliori. Azzurri che comunque avrebbero meritato il vantaggio. Squadra sicura di se, che ha concesso qualcosa, rischiando anche. Buono l’esordio di Federico Gatti, difensore della Juve in prestito al Frosinone, che si è messo in evidenza dalle prime battute di gioco. Ottavo debuttante in queste partite di Nations League per gli azzurri. Prima della gara i giocatori di Inghilterra e Italia si sono inginocchiati, contro il razzismo in appoggio al movimento “Black Lives Matter”.





Il secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco esordio anche di Esposito, che nell’ultimo campionato ha giocato con la Spal in serie B, ma sono i padroni di casa a mancare di poco il vantaggio con Sterling. Poi il valzer dei cambi. La partita disputata al Molineux Stadium di Wolverhampton davanti a soli 3000 ragazzi sotto i 14 anni. L’Uefa ha infatti punito con due partite a porte chiuse per l’Inghilterra per gli incidenti verificatisi prima e durante la finale dell'Europeo a Wembley, quella vinta dagli azzurri di Mancini. In classifica Italia 5 punti, Ungheria 4, Germania 3, Inghilterra 2. Gli azzurri torneranno in campo martedì 14 giugno in casa della Germania.





Il commento del Ct Mancini

“Abbiamo avuto occasioni clamorose che non abbiamo sfruttato ma nel complesso siamo stati bravi”, queste le parole del Commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini dopo lo 0-0 con l'Inghilterra in Nations League. “Non era una partita semplice. Dobbiamo migliorare molto soprattutto quando attacchiamo" Ha detto ancora il Ct, che ha concluso sottolineando le tre occasioni del primo tempo che, ha detto Mancini “non dobbiamo sbagliare”.