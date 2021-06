L’Italia un paese sempre più povero e sempre più vecchio. La parola chiave è futuro, per una nuova Ri-costruzione

Il doppio volto del coronavirus è messo in risalto nel 'Rapporto Italia’ : quello che ci annichilisce da più di un anno e quello che si può riassumere con il detto “non tutto il male viene per nuocere”, il presidente di Eurispes Gian Maria Fara spiega che l'emergenza pandemica può aiutare il nostro Paese a essere più reattivo alle sfide di domani. Al Rapporto di quest’anno Eurispes affida il concetto di futuro , scelto come “parola chiave ”, per sottolineare che la costruzione degli scenari futuri va al di là di una semplice proiezione della situazione presente: richiede una visione, una idea di futuro possibile, un sistema di valori di riferimento, un pensiero forte in grado di guidare le nostre azioni di oggi verso una direzione ben precisa.

ITALIANI AL TEMPO DEL COVID

Boom di spesa a domicilio, videochiamate e palestre in casa. La pandemia ha generato una comprensibile diffidenza verso i mezzi di trasporto pubblici. "Mai come nell'ultimo anno gatti e cani hanno arricchito le giornate dei loro amici umani". La quarantena degli scorsi mesi ha visto, come era prevedibile, un'impennata nel tempo trascorso on line. Buona parte di questa crescita, sottolinea Eurispes nel suo Rapporto 2021, la ritroviamo nell'utilizzo dei Social network. Sale all'83% la quota di popolazione raggiunta in Italia da Internet nel 2020, per un totale di 49,48 milioni di utenti attivi (We Are Social, 'Digital 2020 – Global Digital Overview') mentre si stima che per ogni italiano alla fine dell'anno ci saranno circa 8 device. È il quadro delineato dal Rapporto in cui si evidenzia che a livello globale sono oltre 4,5 miliardi le persone connesse alla rete nel 2020.