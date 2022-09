L’omaggio alla Regina Elisabetta II da parte del mondo della musica. Il ricordo e i riconoscimenti, da Elton John ai Duran Duran

Il dolore, le lacrime e i fiori di migliaia di sudditi rimasti fino a tarda notte davanti a Buckingham Palace, ma anche al Castello di Windsor e a quello di Balmoral in Scozia. E quello espresso sui social da alcune tra le più importanti voci pop britanniche. Come l'ex beatle Paul McCartney, insignito 'baronetto' dalla sovrana nel 1965 che su Twitter ha scritto "Dio benedica la regina Elisabetta II. Possa riposare in pace. Lunga vita al Re". Con un omaggio a Re Carlo III.

SIR ELTON JOHN, E' STATA UNA PARTE IMPORTANTE DELLA MIA VITA

Anche il messaggio di Elton John corre sui social "Come tutta la nazione, sono profondamente addolorato nell'apprendere della morte della Regina Elisabetta. E' stata una presenza stimolante che ha guidato il Paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e autentico e premuroso calore. La Regina Elisabetta è stata una parte importante della mia vita dall'infanzia ad oggi, mi mancherà moltissimo". Così sir Elton John, su Twitter, rende omaggio alla sovrana scomparsa.

DURAN DURAN, UN ESEMPIO STRAORDINARIO PER IL MONDO

"Sua Maestà la Regina ha guidato il Regno Unito più a lungo di qualsiasi altro sovrano britannico. Ha dedicato la sua vita alla gente e ha dato un esempio straordinario al mondo durante il suo regno". E' l'omaggio dei Duran Duran su Twitter. Elisabetta II, continua la band, "ha visto cambiamenti che vanno al di là di quanto chiunque di noi possa immaginare. Ha affrontato sfide che le si sono ripresentate più volte. La sua vita è stata straordinaria da tanti punti di vista. Mancherà a tutti e le siamo grati per l'incredibile servizio che ha reso al popolo della Gran Bretagna e ai paesi del Commonwealth. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia reale. La sua morte pone fine a un capitolo lungo e unico nella storia del Regno Unito e del mondo".

YOKO ONO, HA GOVERNATO CON INTEGRITA' E DIGNITA'

“Vorremmo esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia reale dopo la morte di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II; una donna forte e potente che in settant'anni di regno ha servito il Paese con integrità, dignità, grazia e compassione. Con affetto, Yoko e Sean Ono Lennon". E' il messaggio di condoglianza di Yoko Ono per la morte della sovrana.