L'Ucraina ha vinto l'Eurofestival Song Contest 2022, l'Italia solo sesta con Mahmood e Blanco

"Questa vittoria è per tutti gli ucraini. Slava Ukraini!". Così la Kalush Orchestra sul palco del Pala Olimpico di Torino, subito dopo aver trionfato all'Eurovision Song Contest. Niente da fare per l'Italia, Mahmood e Blanco, che erano in gara con "Brividi" si sono classificati sesti.

Lo show

A dare il via alla serata l’esibizione (registrata) dell’ opening act di Rocking 1000 con “Give peace a chance” di John Lennon, poi dal palco, il medley di canzoni di Laura Pausini, tra cui “Io canto” e “La solitudine” oltre al suo ultimo singolo “Scatola”. Prima della fine dell’esibizione dei cantanti in gara, Laura Pausini si è esibita con una versione a cappella di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, che partecipò all’Eurofestival del 1958. Piccolo giallo su Laura Pausini che è stata assente per 30 minuti durane le operazioni di spoglio dei voti a causa di un calo di presisone. Sul palco dell’Eurovision anche Gigliola Cinquetti che a soli 16 anni vinse nel 1964 sia Sanremo che Eurofestival. Prima dell’inizio della serata, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio su Telegram ha invitato tutti a votare per la band Ucraina. Anche Mika si è esibito sul palco con un medley dei suoi successi: “Love Today”, “Grace Kelly”, “Yo Yo” e “Happy Ending”.





La gara

Primi ad esibirsi i rappresentanti della Repubblica Ceca i We are Domi con la loro canzone dance “Light off”, poi il romeno Wrs, con un brano moto spagnoleggiante, e la portoghese Mro con “Saudade, saudade”. Sul palco si sono esibiti i The Rasmus con il rock di “Jezbel”. Quindi lo svizzero Marius Baer con “Boys Do Cry” e i francesi Alvan&Ahez con “Fulenn”, una canzone tra elettronica e musica tradizionale. Look stravagante per i misteriosi lupi gialli norvegesi, i Subwoolfer che hanno cantato “Give that woolf banana”. La cantautrice armena Rosa Linn riesce a conquistare il pubblico con “Snap” una canzone dal sapore leggermente folk. Poi è stata la volta di Mahmood e Blanco.





Mahmood e Blanco

La loro esibizione di “Brividi”, la canzone con cui hanno trionfato a Sanermo, ha entusiasmato tutto il pubblico, non solo i fan italiani che hanno avuto la fortuna di vederli dal vivo al Pala Olimpico. La versione rivista, rinnovata di questo brano ha avuto un grande impatto emotivo e scenografico. Mahmood vestito di nero ha attaccato il brano a cappella, quindi Blanco, con un vestito in completo bianco con ricami d’argento che sale sul grande pianoforte. Il finale è un dialogo face to face con abbraccio finale. Il pubblico ha tributato loro un’ovazione finale.