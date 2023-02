L'ultimo saluto a Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi. Folla di vip e gente comune

Nella chiesa di Sant'Ippolito, vicino piazza Bologna, ci sono centinaia di persone. Amici, romani, fan di Lino Banfi che sono venuti per l'ultimo saluto a Lucia Lagrasta, moglie del comico pugliese. Lucia era malata da tempo di Alzheimer, si è spenta ad 85 anni. La sua storia d'amore con Pasquale Zagaria (questo il vero nome all'anagrafe di Lino Banfi) è lunga sessant'anni ed è scandita da tanti sacrifici. Due figli, Walter e Rosanna - che di recente ha partecipato a Ballando con le stelle - e i nipoti.

Nella chiesa romana ci sono anche molti personaggi del mondo della tv. C'è Mara Venier, amica di sempre: proprio lei, in occasione delle nozze d'oro della coppia, suggellò ancora una volta quella promessa d'amore che è rimasta indelebile nel tempo. Poi ci sono l'ex Ministro dello Sport Spadafora, Luigi Di Maio, Lunetta Savino (Cettina in Un medico in famiglia) e Paolo Conticini.

"Eri la mia piccola donna con i mille cani. Guarda mamma quanta gente è venuta per te", dice Rosanna Banfi. Tutti sono commossi durante la messa celebrata dal cardinale Francesco Coccopalmerio, amico di famiglia.

Ci sono anche i vicini di casa, quelli che da una vita conoscono la famiglia Banfi. Una famiglie come tante altre, che non ha mai avuto la voglia di apparire pur avendo sempre tanto successo. Lino, Rosanna, Walter e Lucia: una famiglia modello, unita da sempre e per sempre. "È vero che sei la moglie di un famoso attore, ma chi ti ha conosciuto ti ha amato, soprattutto qui nel quartiere. Hai sempre aiutato la gente anche quando non avevi la possibilità economica. Quante volte hai diviso la minestra con la tua vicina? Che aveva meno possibilità di te. Per non parlare dell’amore che avevi verso gli animali", dice Rosanna Banfi.

LA LUNGA STORIA D'AMORE

Il suo nome da nubile era Lucia Lagrasta. A 13 anni incontra un giovanotto simpatico, si chiama Lino. Anzi Pasquale. Vuole fare l'attore a tutti i costi. Cerca in tutti i modi di inseguire un sogno fino a quando incontra il grande Totò che gli dice di cambiare cognome. "Scegline un altro", parola del principe della risata. E, così, Lino prende il registro a scuola, sfoglia le pagine e sceglie un cognome. Banfi. E' quello che gli porterà fortuna per tutta la vita. Lucia e Lino si sposano nel 1962, all'alba, in una piccola chiesa di Canosa. Tutto di nascosto. Inizia la loro vita vita matrimoniale.