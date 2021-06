La campagna vaccinale avanza ma ora è il momento di pensare al futuro della sanità italiana

Intervenendo al Teatro Stabile di Potenza alla cerimonia di consegna delle onorificenze all'Ordine al merito della Repubblica italiana, il ministro della salute è tornato a dare un segnale di positività: " Il nostro Paese sta molto meglio, la strada è quella giusta , ieri sono state somministrate 560 mila vaccinazioni ". Speranza ha continuato poi rimarcando l'importanza di programmare ora il futuro: " Il lavoro è un punto essenziale dell'agenda di ripartenza del Paese, non deve essere mai un privilegio ma di un diritto di tutti. E dobbiamo lavorare per la sicurezza sul lavoro: questo deve essere un impegno fondamentale ".

Dallo scoppio della crisi pandemica in poi si è ragionato di riforme e interventi necessari per il nostro Paese da realizzare "quando tutto questo sarà finito" , quando l'Italia e il mondo intero si saranno lasciati alle spalle lo spettro del Coronavirus. Nel dibattito pubblico è tornato naturalmente centrale il tema della sanità pubblica . Nonostante le sue contraddizioni - si pensi alla gestione differenziata delle regioni - il Servizio sanitario nazionale italiano è considerato valido, seppure bisognoso di interventi. " La sanità pubblica è la cosa più importante che c'è e va difesa con i denti. Dobbiamo investire con forza sul nostro sistema sanitario nazionale ". Sono queste le parole che il ministro della Salute ha scelto dopo essersi speso non poco nell'ultimo anno e mezzo a favore dell'intero comparto della salute del nostro Paese. E lo ha fatto ricordando come " ognuno di noi si accorga dell'importanza del servizio sanitario nazionale quando ne ha bisogno. L'idea del diritto alla salute - ha sottolineato Speranza - è un diritto fondamentale ".

La campagna vaccinale

Superati i trentatré milioni di somministrazioni totali di vaccino anti Covid, mentre salgono a oltre undici milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale. "Con riferimento alla nuova fase del piano, le Regioni e le Province autonome dovranno garantire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la massima copertura possibile di tutta la popolazione studentesca, nelle fasce di età per le quali la vaccinazione sarà possibile". A dichiararlo è la struttura commissariale di Francesco Paolo Figliuolo. Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco infatti, con l'approvazione dell'Aifa dal tre giugno prossimo potranno essere immunizzati anche gli adolescenti tra i dodici e i quindici anni. Un via libera che secondo Figliuolo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sempre dal tre di giugno le prenotazioni per ricevere il siero saranno aperti a tutti i cittadini senza distinzione di età: "Andiamo verso il superamento delle fasce di età per la vaccinazione dal 3 giugno ma con un occhio vigile sugli over 60" ha concluso poi Figliuolo.