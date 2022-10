La diplomazia al lavoro per l'Ucraina, domani incontro Putin-Erdogan, ma Biden per ora non si fida del Cremlino

SFORZI DIPLOMATICI

Con fatica, la macchina della diplomazia prova a mettersi in moto. L’attesa ora riguarda soprattutto l’imminente incontro fra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Trypp Erdogan. I due dovrebbero vedersi ad Astana, in Kazakhstan, dove è in programma il summit Russia-Asia Centrale. E’ questo il quarto vertice tra Mosca e Ankara dall’invasione russa dell’Ucraina. Erdogan si propone come mediatore, che da un lato invita il Cremlino a non esacerbare la situazione, dall’altro punta il dito contro l’Occidente, accusato di non volere la fine della guerra. Nel frattempo ieri il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva fatto una timida apertura, sostenendo che Mosca potrebbe considerare una eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden in occasione del prossimo G 20, in programma a novembre in Thailandia.





LA FREDDEZZA DI BIDEN

Dagli Stati Uniti la reazione è stata a dir poco tiepida: durante una intervista concessa alla CNN, il presidente Joe Biden ha risposto “dipende” alla domanda su un possibile incontro con Putin. Il capo della Casa Bianca ha argomentato così: “Non ho intenzione di incontrarlo, ma se per esempio venisse da me al G20 e mi dicesse di voler parlare del rilascio di Griner, allora lo vedrei. Dipenderà da cosa vuole discutere. Vladimir Purtin ha commesso atti brutali in Ucraina, attacchi discriminati su civili che costituiscono veri crimini di guerra. E’ una persona razionale, ma ha sbagliato di molto i suoi calcoli. Io non penso che userà le armi nucleari; se lo facesse il risultato sarebbe orribile”.