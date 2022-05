La Finlandia conferma alla Russia il sì alla Nato. Putin, la fine della neutralità un errore

Sul tavolo della Nato, dopo le dichiarazioni di Erdogan contro la possibile adesione di Svezia e Finlandia, approda invece la disponibilità al negoziato della Turchia. Ankara è da sempre critica con la Svezia accusata di aver dato asilo a parecchi esponenti del Pkk, tema che sarebbe al centro dei negoziati, un modo per ottenere un vantaggio anche su altri tavoli pur mantenendo una posizione di riguardo con la Russia. Helsinki si dice fiduciosa di poter trovare una soluzione con la Turchia, il presidente finlandese oggi ha sentito quello russo, Niinisto ha confermato la volontà del Paese di aderire alla Nato, Putin ha replicato che sarebbe un errore. Sanno di ritorsione le esercitazioni militari nel Baltico condotte da Mosca e il taglio alla fornitura dell’elettricità alla Finlandia. Il G7 ha annunciato che "non riconoscerà mai le frontiere" imposte con la forza dalla Russia.

DI MAIO, LUNEDI' A BRUXELLES DISCUTEREMO DI SESTO PACCHETTO SANZIONI

Lunedì a Bruxelles, in occasione della riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue, "discuteremo anche del sesto pacchetto di sanzioni" contro la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando da Berlino a margine della riunione informale della Nato. Le sanzioni, ha ribadito, "sono l'unico strumento pacifico che abbiamo per fermare questa guerra e limitare le risorse che la Russia ha a disposizione per finanziarla". "La Nato – ha aggiunto Di Maio - è un'organizzazione difensiva che in questo momento gestisce la crisi in Ucraina in modo complementare con l'Ue, che deve essere sempre più in prima linea per raggiungere la pace".

IN CORSO TRATTATIVE PER EVACUAZIONE 60 PERSONE DA AZOVSTAL

Intensi negoziati in queste ore sull'evacuazione dall'acciaieria di Azovstal a Mariupol di 60 persone, quelle ferite più gravemente e medici. Lo ha detto la vicepremier ucraina Vereshchuk. La Russia non accetta una evacuazione totale, ha aggiunto. Un eventuale accordo, ha aggiunto, deve essere "sobrio e pragmatico e il risultato potrebbe non soddisfare tutti". Nella fabbrica, ha spiegato, non ci sono solo miliziani del reggimento Azov ma anche membri di altri reparti delle forze armate e della polizia. Le forze armate ucraine fanno sapere di avere ucciso "circa 27.200 soldati russi" dall'inizio dell'invasione".